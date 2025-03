Zweiter Prozesstag am Landgericht Koblenz: Wie ereignete sich die Bluttat in dem Dorf im Altenkirchener Land? Das meiste Licht in den mysteriösen Fall bringt eine Gutachterin. Denn wie der 74-Jährige ums Leben kam, kann sie ziemlich genau sagen.

Es war der Tag der Ermittler und Gutachter. Die Fortsetzung des Prozesses um den Tod des 74-Jährigen Gerhard D. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) vor dem Landgericht Koblenz sollte Licht in das Dunkel bringen, wie sich die Bluttat in dem kleinen Dorf in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zugetragen hat. Das gelang nur zum Teil. Denn widersprüchliche Aussagen des Angeklagten Stefan V. und seiner Freundin Birgit M. konnten auch Vertreter der Kripo im Zeugenstand nicht entwirren. Die Wiedergaben der Ermittler von den Vernehmungen nach der Tat spiegelten nicht selten das wider, was der 14. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rupert Stehlin zum Prozessauftakt von dem Angeklagten und der als Zeugin geladenen Lebensgefährtin zu hören bekam.

Dagegen waren Aussagen von Gutachterin Barbara Fliß zur Todesursache deutlich belastbarer. Die Expertin vom Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Mainz hatte den Leichnam des Seniors am 9. Juli 2024, einen Tag nach dessen Tod, obduziert. Der Mann sei an einem langsamen, aber stetigen Blutverlust aus der linken Beinvene gestorben – als Folge einer Verletzung durch einen Stich in den Oberschenkel. „Der Tod ist nicht natürlich eingetreten“, so die Medizinerin. Auf „wenige Minuten“ schätzt sie den Zeitrahmen bis zum Eintritt einer Ohnmacht oder des Todes. Beschleunigend könne sich ein Pneumothorax (krankhafte Luftansammlung im Brustkorb) ausgewirkt haben, dieser hätte aber keinen wesentlichen Einfluss gehabt.

Zwei weitere Stichverletzungen hat die abschließende Leichenschau demnach ergeben, eine an der rechten Halsseite, die andere am linken Hodensack – beide nicht tief. Weitere Auffälligkeiten bei der Obduktion: Beide Schläfen waren kräftig eingeblutet, links waren fünf Rippen (konkret die 7. bis 11.) gebrochen. Es habe keine Anzeichen gegeben, dass ein Schlagwerkzeug eingesetzt worden war, so Fliß. Auf die Nachfrage, ob die Verletzungen im oberen Körperbereich durch ein Stuhlbein hätten erfolgen können, sagte die Expertin: „Grundsätzlich ja, aber ich habe an dem Leichnam nichts entdeckt, was darauf hinweist.“

Das Stuhlbein hatte der 45-jährige Angeklagte bei seiner Einlassung zu Prozessbeginn erwähnt. Diesen Gegenstand will er am Tatnachmittag in der Hand seiner Freundin gesehen haben. Doch Erkenntnisse, was es mit dem rätselhaften Gegenstand auf sich haben könnte, brachte auch der zweite Verhandlungstag nicht ans Tageslicht. Eine Vertreterin der Spurensicherung aus Koblenz konnte lediglich berichten, dass an dem Stuhlbein keine Fingerabdrücke oder Fremd-DNA festgestellt werden konnten.

Worum geht es in dem Prozess? Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten, der seit Ende November in Untersuchungshaft sitzt, Körperverletzung mit Todesfolge vor. Er soll am 8. Juli 2024 seinen Wohnungsnachbarn zunächst geschlagen und getreten, später mit einem Messer Verletzungen zugefügt haben. Das Tatmotiv könnte Eifersucht gewesen sein. Der Angeklagte hatte das Opfer in Verdacht, ein Verhältnis mit seiner Freundin gehabt zu haben, was diese im Zeugenstand allerdings bestritten hatte.

Ein Beamter des Fachkommissariats Todesermittlungen in Betzdorf berichtete dem Gericht vom Auffinden der Leiche am Tattag. Gegen 15.30 Uhr sei man durch die Polizeiinspektion Altenkirchen informiert worden, gegen 16.15 Uhr sei er mit einer Kollegin am Tatort angekommen. Das Opfer habe man in seinem Zimmer zwischen Couch und Tisch in Bauchlage auf dem Boden vorgefunden. Auffällig bei der ersten Leichenschau sei der starke Flüssigkeitsaustritt an der Jeans des 74-Jährigen gewesen. Zeitnah habe man die Ermittlungen an das Fachkommissariat für Kapitaldelikte in Koblenz abgegeben.

Der Polizist schilderte zudem die Vernehmung eines früheren Bewohners des Hauses, mit dem das Opfer noch in Kontakt gestanden habe. Der habe ausgesagt, dass sein Bekannter immer mal wieder von Problemen gesprochen habe, die aber erst nach dem Einzug des Angeklagten in das Haus aufgetreten seien. Der Vermieter habe dagegen ausgesagt, dass der Senior ihm anvertraut habe, dass er Angst um sein Leben habe – eine Aussage, die er aber nicht ernst genommen habe. Von weiteren Vernehmungen berichtete die Kriminaloberkommissarin aus Betzdorf, die ebenfalls bereits am Tattag vor Ort war. Sie hatte mit einem Nachbarn gesprochen, der sich „beeindruckt“ vom Vorwurf gegen den Beschuldigten gezeigt habe. Den Angeklagten habe er als „sehr ordentlich“ wahrgenommen, Streitigkeiten in dem Haus habe er nicht mitbekommen. Im Gegensatz zu Andreas R., der im Obergeschoss des Tathauses lebt. Ihm hätten die Wohnverhältnisse zu schaffen gemacht, „Sobald eine Frau im Spiel war, hat es Streit zwischen D. und V. gegeben“, zitierte sie den „labilen und eingeschüchterten“ Mitbewohner. Mit dem Einzug von Birgit M. Anfang 2024 habe das alles wieder angefangen.

Zwei weitere Beamte, die R. befragt haben, bestätigten die Eindrücke ihrer Kollegin. So habe er bei einer Vernehmung durch einen Kriminalkommissar in Altenkirchen ausgesagt, dass er immer lieber für sich sei und „nichts mit dem Erdgeschoss zu tun haben wollte“. Einem Vertreter der Kriminalinspektion Koblenz hatte er demnach berichtet, dass er das Geschrei am Tatnachmittag nicht habe zuordnen können und ansonsten nichts mitbekommen habe. Der Beamte wiederholt in Grundzügen auch das, was die Freundin des Angeklagten tags zuvor ausgesagt hatte. Auch bei der Befragung durch ihn hatte Birgit M. damals ausgesagt, nach einem Einkauf gegen 14 Uhr nach Hause gekommen zu sein und dabei dumpfe Schläge und Geschrei gehört zu haben. Dann habe sie den Angeklagten mit einem Messer aus dem Zimmer des Opfers kommen sehen. Der Prozess wird am Montag, 7. April, fortgesetzt.