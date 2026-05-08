Büro zeigt Zählungsergebnisse Wie gelingt besserer Verkehrsfluss in Altenkirchen? Annika Stock 08.05.2026, 16:00 Uhr

i Der B8-Bahnübergang wird von vielen Fahrzeugen frequentiert. Gerade bei geschlossenen Bahnschranken staut sich der Verkehr an der Quengelstraße und Kölner Straße zurück. Annika Stock

Wie viele Fahrzeuge passieren täglich die Kreisstadt Altenkirchen und wie kann man den Verkehrsfluss verbessern? Dieser Frage widmet sich das Büro Vertec bei einer umfangreichen Verkehrszählung. Der bisherige Bearbeitungsstand wurde nun vorgestellt.

Wie viele Fahrzeuge fahren durch die Kreisstadt Altenkirchen, obwohl es die Bundesstraße als Umgehung gibt? Dieser Frage wollte die Stadt Altenkirchen nachgehen. Deshalb wurde im April 2024 in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität Koblenz (LBM) das Büro Vertec mit einer umfangreichen Verkehrsuntersuchung für Altenkirchen beauftragt.







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