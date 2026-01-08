Einwohnerversammlung geplant Wie geht es weiter mit der Stadthalle Altenkirchen? Annika Stock 08.01.2026, 17:30 Uhr

i Am Donnerstag, 29. Januar, ist eine Einwohnerversammlung in der Altenkirchener Stadthalle geplant. Hierbei sollen die Varianten zur Weiterentwicklung der Stadthalle vorgestellt werden, auch die Fraktionen bringen ihre Stellungnahmen vor. Annika Stock

Wie sieht die Zukunft der Stadthalle Altenkirchen aus? Darüber will die Stadt Altenkirchen am Donnerstag, 29. Januar, bei einer Einwohnerversammlung im Gebäude an der Quengelstraße informieren. Fraktionen werden Stellungnahmen zur Thematik abgeben.

Wie geht es mit der Stadthalle Altenkirchen weiter? Zwar ist das geschichtsträchtige Gebäude seit dem 13. August 2025 wieder für Veranstaltungen und den Kultursalon geöffnet. Dennoch ist die Frage noch nicht geklärt, wie es mit der Stadthalle als Versammlungs- und Veranstaltungsort weiter geht.







