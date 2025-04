Seit dem 31. Juli 2021 ist die Stadthalle Altenkirchen geschlossen. Nun kommt Bewegung in die Thematik – der Stadtrat stimmt am 3. April darüber ab, ob der Festsaal ertüchtigt werden soll, um das alte Gebäude so wieder teilweise nutzbar zu machen.

Lange warten die Altenkirchener auf die Antwort, wie es mit der Stadthalle als Versammlungs- und Veranstaltungsort weiter geht. Doch nun kommt endlich Bewegung in die Thematik: Bei der kommenden Sitzung des Stadtrats am 3. April wird die mögliche Instandsetzung des Festsaals und des Foyers Thema sein – so soll das Gebäude an der Quengelstraße wieder teilweise und vor allem zeitig nutzbar gemacht werden.

Rückblick: Seit bald vier Jahren ist die Stadthalle geschlossen und nicht mehr für Vereine, Firmen, Schulen, Institutionen und Bürger nutzbar. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1984 und musste aufgrund eines langen Wartungsstaus geschlossen werden. Hinzu kam auch die Problematik, dass sich kein Betreiber für Kino, Restaurant und Kegelbahn gefunden habe (Betreiberkonzept).

Ratsmitglieder beraten über Einbau einer Filteranlage

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es nicht nur um einen Veranstaltungsort, sondern einen „Erinnerungsort“ gehe. Die Stadthalle soll wieder nutzbar gemacht werden – unabhängig von der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Diese soll im zweiten Quartal 2025 veröffentlicht werden (siehe Info-Kasten). Klar ist, dass die zur Debatte stehenden Optionen – Neubau oder Sanierung der alten Stadthalle – Millionenbeträge kosten werden.

„Aufgrund neuer Erkenntnisse erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt möglich, den Festsaal sowie das Foyer für Veranstaltungen zu nutzen, während das Restaurant, die Bierstube, die Hausmeisterwohnung, das Kino und die Kegelbahn ungenutzt bleiben“, heißt es nun in der Beschlussfassung, die am Donnerstag von den Ratsmitgliedern diskutiert werden sollen.

i Wartungsmängel führten zur Schließung der Stadthalle an der Quengelstraße. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1984. Annika Stock

Um die genannten Räumlichkeiten wieder für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen, muss der Einbau einer Filteranlage in die bestehende Lüftungsanlage und die Beseitigung der identifizierten Mängel, die durch den TÜV festgestellt wurden, als Voraussetzungen erfüllt sein, was für die Nutzung des Festsaals erforderlich ist.

Wie es in der Beschlussvorlage weiter heißt, kann die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich ab April 2025 durchgeführt werden, „sodass die Nutzung der vorgenannten Räumlichkeiten nach erfolgreicher Freimessung der Räume voraussichtlich ab Juli 2025 möglich ist.“

Maßnahme wäre eine überplanmäßige Ausgabe

Der Stadtrat muss bezüglich der Maßnahme zustimmen, da Haushaltsmittel für die Gebäudeunterhaltung der Stadthalle im laufenden Haushaltsjahr nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und es sich somit um eine überplanmäßige Ausgabe handelt, die nach Gemeindeordnung der Zustimmung des Stadtrates bedarf.

Ein funktionsfähiger Veranstaltungsort würde die Stadt Altenkirchen wieder attraktiver gestalten. Zwar habe man seit der Stadthallenschließung Übergangslösungen gefunden, so wurde beispielsweise die evangelische Kirche zur Konzertkirche umgebaut. Das sei aber natürlich kein Vergleich zu einer Stadthalle, wie Lindenpütz ausführt, da hier nur die vorhandene Kirchenbestuhlung vorhanden sei und es nur eingeschränkte Bühnengestaltungsmöglichkeiten gebe. Gerade mehrtägige Veranstaltungen am Wochenende seien schwer durchführbar, da Gottesdienste Vorrang haben. Zudem weichen Vereine auf die Wiedhalle Neitersen aus, wie beispielsweise die KG Altenkirchen.

„Es muss jetzt was passieren, wir merken schon, dass der Bedarf für einen Veranstaltungsort in Altenkirchen einfach da ist“, betont Ralf Lindenpütz. Die Stadthalle sei ein Identitätsfaktor. „Schlussendlich sprechen wir hier über unsere Heimat“, sagt Lindenpütz. Viele Bürger, mit denen er gesprochen habe, würden sich lieber heute als morgen eine Öffnung der Stadthalle wünschen, berichtet er. „Ich bin gespannt, wie wir uns am Donnerstag entscheiden, bin aber optimistisch, dass wir diesen Weg jetzt gehen“, so der Stadtchef.

Die Sitzung des Altenkirchener Stadtrats findet am Donnerstag, 3. April um 17 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen statt. Weitere Punkte auf der Agenda: Neuplanung der Treppe am FMZ, Verkaufsoffene Sonntage in der Stadt, LEADER-Förderantrag zur Beschilderung eines Rundwanderwegs, Kulturförderung und mehr.

Stadthalle – Neubau oder Sanierung?

Die Thematik um die Stadthalle hält die Stadtpolitik schon länger in Atem: Vor drei Jahren wurde im ersten Schritt die Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Sanierung der Stadthalle gemacht (Kostenticket), im zweiten Schritt beschloss der Rat, einen Kostenvergleich zu machen zwischen der Sanierung und dem Neubau am jetzigen Standort oder an einem anderen Ort. Dazu wurde ein Raumprogramm erstellt, dieses musste durch den Fördermittelgeber genehmigt werden (Einreichung über ADD wegen ISEK-Fördermittel). Zuletzt wurde der Wirtschaftlichkeitsvergleich beauftragt, nun ist man im Vergleich der Varianten. Ein Ergebnis soll voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals 2025 vorliegen. Eine Sanierung oder ein Neubau der Stadthalle kann frühestens 2027/2028 beginnen.