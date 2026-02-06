Wilhelmstraße in Betzdorf Wie geht es mit der Siegpassage weiter? Thomas Leurs

Daniel-D. Pirker 06.02.2026, 14:05 Uhr

i Die Siegpassage in Betzdorf wird schon lange nicht mehr von den Betzdorfern frequentiert. Thomas Leurs

Die Siegpassage in der Wilhelmstraße war einst ein wichtiges Einkaufszentrum in der Region. Doch seit Jahren dominiert Leerstand – das Gebäude steht zum Verkauf. Und das mittlerweile deutlich günstiger als noch vor Jahren.

Die Siegpassage an der Wilhelmstraße steht exemplarisch für den Wandel in Betzdorf. Das große Gebäude an der Wilhelmstraße steht seit Langem für den Niedergang der Geschäftswelt in der Sieg-Heller-Stadt. Aktuell befinden sich nur noch zwei Geschäfte in dem prominenten Gebäude, das rund 2800 Quadratmeter Platz bietet.







