Wilhelmstraße in Betzdorf
Wie geht es mit der Siegpassage weiter?
Die Siegpassage in Betzdorf wird schon lange nicht mehr von den Betzdorfern frequentiert.
Die Siegpassage in Betzdorf wird schon lange nicht mehr von den Betzdorfern frequentiert.
Thomas Leurs

Die Siegpassage in der Wilhelmstraße war einst ein wichtiges Einkaufszentrum in der Region. Doch seit Jahren dominiert Leerstand – das Gebäude steht zum Verkauf. Und das mittlerweile deutlich günstiger als noch vor Jahren.

Lesezeit 2 Minuten
Die Siegpassage an der Wilhelmstraße steht exemplarisch für den Wandel in Betzdorf. Das große Gebäude an der Wilhelmstraße steht seit Langem für den Niedergang der Geschäftswelt in der Sieg-Heller-Stadt. Aktuell befinden sich nur noch zwei Geschäfte in dem prominenten Gebäude, das rund 2800 Quadratmeter Platz bietet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren