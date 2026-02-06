Die Siegpassage in der Wilhelmstraße war einst ein wichtiges Einkaufszentrum in der Region. Doch seit Jahren dominiert Leerstand – das Gebäude steht zum Verkauf. Und das mittlerweile deutlich günstiger als noch vor Jahren.
Lesezeit 2 Minuten
Die Siegpassage an der Wilhelmstraße steht exemplarisch für den Wandel in Betzdorf. Das große Gebäude an der Wilhelmstraße steht seit Langem für den Niedergang der Geschäftswelt in der Sieg-Heller-Stadt. Aktuell befinden sich nur noch zwei Geschäfte in dem prominenten Gebäude, das rund 2800 Quadratmeter Platz bietet.