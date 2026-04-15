Einmalige Immobilie im AK-Land Wie geht es mit der Privilegierten Apotheke weiter? Annika Stock 15.04.2026, 17:30 Uhr

i Die Privilegierte Apotheke befindet sich in der Wilhelmstraße 37 und ist seit dem 30. Juni 2024 geschlossen. Nun wird ein Käufer für das einmalige Objekt gesucht. Annika Stock

Derzeit wird für eine einmalige Immobilie an der Wilhelmstraße in Altenkirchen ein Käufer gesucht: Die Privilegierte Apotheke steht zum Verkauf. Ein historisches Gebäude, das für einen Neuanfang bereitsteht. Wir bekamen einen exklusiven Einblick.

Franz-Gerd Malmedie (72) hat einen Großteil seines Lebens in den Räumlichkeiten der Apotheke an der Wilhelmstraße verbracht. Nun ist er zusammen mit Makler Uwe Schumacher von SIM-Immobilien Altenkirchen auf der Suche nach einem Käufer für das einzigartige Objekt.







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