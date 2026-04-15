Derzeit wird für eine einmalige Immobilie an der Wilhelmstraße in Altenkirchen ein Käufer gesucht: Die Privilegierte Apotheke steht zum Verkauf. Ein historisches Gebäude, das für einen Neuanfang bereitsteht. Wir bekamen einen exklusiven Einblick.
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Franz-Gerd Malmedie (72) hat einen Großteil seines Lebens in den Räumlichkeiten der Apotheke an der Wilhelmstraße verbracht. Nun ist er zusammen mit Makler Uwe Schumacher von SIM-Immobilien Altenkirchen auf der Suche nach einem Käufer für das einzigartige Objekt.