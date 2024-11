Folgen der Automatensprengung Wie geht es mit der Eichelhardter Bankfiliale weiter? 20.11.2024, 12:50 Uhr

i Vier Monate nach der Automatensprengung laufen die Arbeiten an der Bankfiliale weiter. Das Foto zeigt den abgestützten Eingangsbereich der Volksbankfiliale in Eichelhardt. Rainer Zeuner

Nach der Automatensprengung Ende Juli werden nun die Schäden in der Filiale der Volksbank Hamm beseitigt. Die Wiedereröffnung der Zweigstelle ist für Ende März oder Anfang April 2025 geplant, wie unsere Zeitung auf Nachfrage erfuhr.

Vier Monate ist es her, als eine Explosion den kleinen Ort Eichelhardt erschüttert hat. Damals hatten in der Nacht auf den 30. Juli unbekannte Täter die Zweigstelle der Volksbank Hamm/Sieg eG aufgesucht, um an Bargeld zu gelangen. Die Explosion um 2:17 Uhr riss die Anwohner aus dem Schlaf, durch den Explosionsdruck waren alle Fensterscheiben geborsten, auch das Mauerwerk des betroffenen Gebäudes in der Gartenstraße wurde in Mitleidenschaft ...

