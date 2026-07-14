Abriss oder kein Abriss
Wie geht es mit dem Haus in Betzdorf weiter?
Seit zweieinhalb Jahren hat sich wenig getan am Gebäude in der Betzdorfer Bahnhofstraße.
Seit zweieinhalb Jahren hat sich wenig getan am Gebäude in der Betzdorfer Bahnhofstraße.
Thomas Leurs

Wie geht es mit dem Haus in der Betzdorfer Bahnhofstraße weiter? Der Kreis will abreißen, der Eigentümer hat Widerspruch eingelegt. Wir haben beim Verwaltungsgericht in Koblenz nach dem aktuellen Stand gefragt.

Lesezeit 1 Minute
Mehr als zweieinhalb Jahre ist der verheerende Hausbrand in der Betzdorfer Innenstadt jetzt her. Das Gebäude ist längst abgerissen, was mit dem direkt anliegenden Gebäude geschieht, darüber streiten Kreis und Besitzer. Ersterer will es abreißen lassen, Letzterer will es erhalten und hat deshalb gegen die Abrissverfügung Widerspruch beim Koblenzer Verwaltungsgericht eingelegt.
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