Rattanstöcke, Alumesser oder einfach nur mit den Händen - jeden Montag und Freitag trainieren die Modern Arnis Altenkirchen in der Sporthalle der Realschule plus an der Glockenspitze die philippinische Kampfkunst. Wir haben ein Training besucht.

Schlaggeräusche hallen durch die Sporthalle der Realschule Plus an der Altenkirchener Glockenspitze. Die Mitglieder der Modern Arnis schlagen jeweils mit Rattanstöcken gegeneinander, wehren Hiebe ab und winden sich aus Angriffen heraus. Hin und wieder wird ein Gegner zu Boden befördert. Trainer Mike Lange begutachtet das Geschehen, gibt den Teilnehmern Tipps und Anweisungen. Es herrscht eine lockere Atmosphäre, der Spaß kommt nicht zu kurz.

Die Modern Amis gehören zur ASG Altenkirchen 1883 und trainieren jeden Montag und Freitag von 20 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle der Realschule Plus. Mitglieder zählt die Gruppe aktuell unter 30. Ab 16 Jahren kann man bei dem Training mitmachen, die Altersspanne der Mitglieder liegt aktuell zwischen 25 und 61 Jahren. Zur Tracht der Arnisadores zählen ein weißes T-Shirt und eine rote Hose, die Trainingskleidung ist spätestens zur ersten Prüfung verpflichtend, wie Mike Lange erklärt.

i Zur Tracht der Arnisadores zählen ein weißes T-Shirt und eine rote Hose, die sind laut Trainer Mike Lange spätestens zur ersten Prüfung verpflichtend. Annika Stock

Zu Beginn des Trainings stellen sich die Teilnehmer im Kreis auf, Mike Lange begrüßt mit „Pugay“ und Verbeugung in die Runde. Die Verbeugung zu Beginn des Trainings zwischen Lehrer und Schülern soll den gegenseitigen Respekt, den sich die beiden Seiten entgegenbringen, ausdrücken, wie Lange erklärt. In der Aufwärmphase ist Strecken das A und O. Danach geht es direkt los. Auch unsere Reporterin macht beim Training mit und am Anfang ist es ungewohnt, mit den zwei Rattanstöcken Hiebe in Richtung des Gegenübers auszuteilen. „Schlag mal fester zu!“, weist Lange an. Ungewohnte Bewegungen sind das, wenn man vorher keinen Kampfsport gemacht hat. Aber was zählt - mit jeder Trainingseinheit wird man routinierter, die Bewegungen erfolgen dann quasi automatisch, wie mehrere Teilnehmer berichten.

Modern Arnis ist eine philippinische Kampfkunst, die sich auf den Einsatz von Stöcken, Messern und leeren Händen konzentriert. Sie legt großen Wert auf Selbstverteidigungstechniken und fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke und Disziplin. Die Techniken sind zudem darauf ausgelegt, in realen Selbstverteidigungssituationen effektiv eingesetzt zu werden. So demonstriert Lange mithilfe eines Kapuzenpullovers, wie man selbst diesen bei einem Angriff zur Selbstverteidigung einsetzen kann - dafür eignen sich ebenso Alltagsgegenstände wie Schlüssel, Schirm etc.

i Verschiedene Selbstverteidigungstechniken werden beim Training erlernt - ob mit Rattanstöcken oder ohne. Hier wird geübt, wie man erfolgreich den Angriff eines Angreifers pariert. Annika Stock

Kerstin Kirburger (32) ist zum fünften Mal dabei. „Ich mache das zum Ausgleich vom Alltag“, berichtet sie. Sie merkt schon jetzt eine gewisse Routine und dass ihr die Bewegungen mit jeder Trainingseinheit leichter fallen. Trainer Mike Lange betont, dass Interessierte etwa vier Mal zum Schnuppertraining kommen sollten, um festzustellen, ob die Kampfkunst einem zusagt. Denn: Mit jedem Training wird man sicherer.

i Trainer Mike Lange (rechts) gibt den Teilnehmern Hilfestellungen, Tipps und Anweisungen. Seit 2012 gibt es die Modern Arnis in Altenkirchen. Annika Stock

Die philippinische Kampfkunst wird seit 2012 in der Kreisstadt angeboten. Mike Lange hat in einem Ju-Jutsu-Lehrgang 2005 Dieter Knüttel (heute Großmeister) der Modern Arnis kennengelernt. Als er die Kampfkunst zum ersten Mal sah, habe ihn das beeindruckt und überzeugt, sich diesem zu widmen.

Dagmar Hallberg (62) ist seit zwei Jahren dabei und wünscht sich, dass mehr Frauen sich ein Herz fassen, den Sport auszuprobieren. „Ich finde es schade, dass sich wenige Frauen trauen, mal was ganz anderes auszuprobieren“, sagt sie. Die 62-Jährige schätzt, dass bei den Modern Arnis die Koordination gefördert wird - es ist wie ein abstraktes Gehirntraining, da man sich viele Abläufe merken muss.

i Das Gruppenfoto entstand im Rahmen eines Lehrgangs, mit Datu Dieter Knüttel (links), Großmeister und Bundestrainer (10. DAN Modern Arnis). Dieter Knüttel

Dennis Adolph (35) schätzt die verschiedenen fordernden Bewegungsabläufe beim Training. Er ist durch einen Arbeitskollegen auf die Modern Arnis aufmerksam geworden. Michael (60) betont, dass er das Training braucht „um den Kopf freizubekommen“. Er ist mittlerweile zehn Jahre dabei. „Die Leute sind lustig und nett. Alles läuft hier auf einer respektvollen Ebene“, findet er. Und vor allem: „Der Fisch stinkt nicht am Kopf“, sagt er mit Blick auf Mike Lange, denn der Trainer macht viel aus, ob die Teilnehmer gerne wieder kommen - und das ist hier definitiv der Fall.

i Beim Training werden nicht nur die Hände benutzt, sondern auch Rattanstöcke und Alumesser kommen zum Einsatz. Die Übungsmesser werden ab der Mittelstufe (Grüngurt) im Training eingesetzt. Annika Stock

Modern Arnis

Das Training verbessert Reflexe und Koordination und bietet ein strukturiertes und abwechslungsreiches Kampfkunstsystem. Es erweist sich als äußerst effektiv und ist unabhängig von der physischen Verfassung des Praktizierenden. Trainer Mike Lange bewertet die Verletzungsgefahr eher als gering. „Es kann mal passieren, dass man einen Stock auf die Hand oder den Finger bekommt, für die Augen gibt es auch entsprechende Schutzbrillen, diese empfehle ich den Fortgeschrittenen beim Training mit dem Übungsmesser, aber auch mit dem Stock.“ Die Graduierungen im Modern Arnis werden in sogenannten Klasen eingeteilt. Die Schwarzgurte sind rot umrandet und werden bei Männern Lakan und bei Frauen Dayang genannt. Sie können aber auch, wie im Budo-Sport üblich, DAN genannt werden. Sie werden folgendermaßen strukturiert: Die Meistergrade beginnen mit dem 1. Dan und enden mit dem 10. Dan. Anfänger tragen keine, Fortgeschrittene je nach Kenntnisstand farbige Gürtel. (ann)