Was treibt einen 30-jährigen Chefkoch auf dem Land täglich an? In ihrer neuen Sommerserie blickt unsere Zeitung auf die heimische Gastronomie und fragt „Wer kocht denn da?“ Für den zweiten Teil besuchten wir Felix Jung vom Gasthof Koch in Daaden.

Felix Jung ging es so wie unzähligen Jugendlichen: Lange wusste er nicht, welchen Beruf er nach der Schule anstreben soll. Heute führt der bald 31-Jährige eine Familientradition, die ihren Anfang 1895 genommen hat, fort und bereitet als Küchenchef des Gasthofs Koch in Daaden Gerichte zu, die herausragen. Für Felix Jung stehen immer die Gäste im Fokus. Er betont: „Es geht darum, die Menschen glücklich zu machen – nicht mich.“ Zusammen mit Matthias Wagner, seinem Stiefvater, bringt er als Küchenchef der Traditionsgaststätte eine Speisekarte zum Leben, die den Spagat zwischen traditioneller, regionaler und internationaler Küche spielend meistert.

Aber woher kam das Interesse an dem als stressig geltenden Job? Irgendwann war es Felix Jung zufolge klar gewesen, dass er aufgrund seiner familiären Prägung diesen Beruf anstrebt. Es folgt eine dreijährige Ausbildung mit verschiedenen Stationen. Seine prägendste Zeit erlebt er im mittlerweile geschlossenen Siegener Restaurant Münzwerk. Hier stimmt die Chemie mit dem damaligen Küchenchef so sehr, dass sie bis heute ein „super Verhältnis“ pflegen. Von dieser Zeit wird er am meisten profitieren, wie Felix Jung heute weiß. Nach seiner Ausbildung lebt und arbeitet Jung in Mannheim für vier Jahre. Auch ins Ausland zieht es ihn, konkret in ein österreichisches Ski-Gebiet, wo er zwei Saisons seine Fertigkeiten in einem Gourmetrestaurant verfeinert.

i Die urige Atmosphäre zeichnet das Ambiente des Gasthofs Koch aus. Andreas Bender/Gasthof Koch

Seine Erfahrungen außerhalb der Heimat prägen ihn zwar, aber zurück in Daaden, stellt er schnell fest, dass sich der Geschmack der Kunden auf dem Land von denen der Großstadt oder im Tourismushotspot unterscheidet. Wichtig sind ihm und den Verantwortlichen des Gasthofs Koch, auf frische Zutaten zu setzen und nach Möglichkeit, regionale Produkte einzubinden. Doch auch Liebhaber überregionaler Küche kommen auf ihre Kosten. Und neben den Grill- oder Burgerabenden spricht der Gasthof mit themenbezogenen Events wie einem Sushiabend auch international ausgerichtete Zielgruppen an. Besonders nach der Pandemie hat sich Jung zufolge der Anspruch der Gäste verändert: „Corona war eine große Trendwende. Man hat gemerkt, dass die Leute mehr Wert auf qualitativ hochwertige Speisen legen.“ Das gelte über alle Altersklassen hinweg, auch für jüngere Gäste.

Cateringservice wurde zum wichtigen Standbein

Jung und die anderen festangestellten Köche plus Helfer sind weit über das traditionelle Restaurantgeschäft eingespannt. Während der Coronapandemie eingeführt, hat sich der Cateringservice zu einem wichtigen Standbein entwickelt. „Mittlerweile hat das wirklich eingeschlagen“, so Jung. Mehrere Veranstaltungen, teils mit Tausenden Gästen, gilt es, regelmäßig zu bewirtschaften. Der Anspruch bei der Auswahl der Speisen unterscheidet sich hier naturgemäß und deren Zubereitung ist anspruchsvoller. Und während Fischgerichte im Restaurant einfacher sind, frisch aus der Pfanne auf den Teller des Gasts zu bringen, ist beim Catering ein besonderer Kniff nötig, um ihre Saftigkeit zu bewahren.

Felix Jung und das Küchenteam haben also ordentlich zu tun. Doch er stellt auch klar: Die Arbeitsbedingungen sind nicht mehr vergleichbar mit denen früherer Zeiten – auch um Mitarbeiter in der von Personalmangel gebeutelten Gastronomiebranche zu halten. So haben die Köche, die beim Gasthof Koch beschäftigt sind, etwa, obwohl die Küche täglich geöffnet hat, an drei Abenden in der Woche frei. Felix Jung beschreibt das Verhältnis im Team dann auch als freundschaftlich und locker. Und tatsächlich: Bei einem Besuch in der Küche trifft man zwar auf Mitarbeiter, die gerade emsig Speisen vorbereiten – aber mit einem Lächeln im Gesicht. So wie Felix Jung.