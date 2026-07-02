Schlichthäuser vor dem Abriss Wie es mit den Notunterkünften in Wissen weitergeht Elmar Hering 02.07.2026, 13:30 Uhr

i Die beiden Notunterkünfte in der Wissener Bröhltalstraße - die sogenannten Schlichthäuser - sollen abgerissen werden. In dem eingeschossigen Bau ist der durch einen Dachstuhlbrand entstandene Schaden noch zu sehen. Elmar Hering

Über Jahre hinweg stellten die Notunterkünfte am Stadtrand von Wissen alles andere als eine einladende Adresse dar. Die Bausubstanz der sogenannten Schlichthäuser war arg marode. So bald wie möglich soll nun ein radikaler Schnitt gemacht werden.

Die zwei Gebäude in der Wissener Bröhltalstraße, die als Notunterkünfte dienten, sollen abgerissen werden. Diese einstimmige Entscheidung hat die Verbandsgemeinde beziehungsweise deren Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft jüngst gefällt.Beide Gebäude befinden sich schon seit Längerem in einem schlechten baulichen Zustand.







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