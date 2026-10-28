Josef Rosenbauer im Interview
Wie es am Krankenhaus in Kirchen weitergehen soll
Für Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, des Diakonie-Klinikums Kirchen und des Diakonie-Klinikums mi
Für Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, des Diakonie-Klinikums Kirchen und des Diakonie-Klinikums mit seinen Betriebsstätten in Siegen und Freudenberg, ist mit Blick auf die künftigen Leistungsgruppen für Kirchen noch Luft nach oben.
Michael Rogosch

Noch steht nicht fest, welche Leistungen die Diakonie in Südwestfalen am Krankenhausstandort Kirchen ab dem kommenden Jahr anbieten kann. Geschäftsführer Josef Rosenbauer hat sich aber zum Ziel gesetzt, dass es spürbare Verbesserungen geben soll.

Lesezeit 3 Minuten
Noch steht nicht konkret fest, wie sich die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr präsentieren wird. Der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch hat allen Einrichtungen Leistungsgruppen zugewiesen, doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren