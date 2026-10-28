Noch steht nicht fest, welche Leistungen die Diakonie in Südwestfalen am Krankenhausstandort Kirchen ab dem kommenden Jahr anbieten kann. Geschäftsführer Josef Rosenbauer hat sich aber zum Ziel gesetzt, dass es spürbare Verbesserungen geben soll.
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Noch steht nicht konkret fest, wie sich die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr präsentieren wird. Der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch hat allen Einrichtungen Leistungsgruppen zugewiesen, doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.