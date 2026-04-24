Die Überraschung war groß, als die Unternehmen hinter der Marke Enerix in der Region Insolvenz anmelden mussten. Doch der Wiederaufstieg als Rom Energietechnik in Wehbach ließ nicht lange auf sich warten. Heute agiert das Unternehmen deutschlandweit.
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Die Energiewende in Unternehmen und Privathaushalten steht heute mehr denn je im Fokus der Debatte. Das Ziel: Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Doch wer setzt die Energiewende im Großen und Kleinen um? Unternehmen wie Rom Energietechnik im Kirchener Stadtteil Wehbach.