Fehlende Jugendleiterstelle, ein zurückgetretenes Presbyterium und die Kirche eine einzige Baustelle – vor zwei Jahren warteten auf Kirsten Galla so einige Herausforderungen, als sie Pfarrerin in Gebhardshain wurde.

Für Negativschlagzeilen sorgte die Evangelische Gemeinde Gebhardshain Anfang 2022. Der Rücktritt aller gewählten Mitglieder des Presbyteriums rüttelte die Protestanten in der Region auf. Damaliger Grund für den Schritt war ein Streit. Doch von der Unruhe, die vor dreieinhalb Jahren in der Gemeinde herrschte, ist an einem warmen Sommertag im Pfarrhaus neben der evangelischen Kirchen in Gebhardshain heute nichts zu spüren.

Wenn man sich mit der Pfarrerin unterhält, dauert es nicht lange, bis Kirsten Galla lacht. Um dann von einer Whatsapp-Benachrichtigung oder einem Anruf unterbrochen zu werden. Seit zwei Jahren führt die gebürtige Aachenerin die Evangelische Gemeinde Gebhardshain, zu der neben Elkenroth und Rosenheim auch die umliegenden Orte zählen. An dem Morgen vor dem Gespräch hat sich die 52-Jährige noch um einen Seelsorge-Fall kümmern müssen. Um 5 Uhr in der Früh. Die typischen Aufgaben einer Pfarrerin gehören nach wie vor zum Alltag von Galla: Seelsorge, Predigten vorbereiten, Gottesdienste feiern, Beerdigungen, Hochzeiten und natürlich Taufen. Doch daneben umfasst die Rolle der umtriebigen Rheinländerin auch zu managen, anzutreiben, Entscheidungen zu treffen und nicht zuletzt Menschen zusammenzubringen.

Alle Verträge zur Sanierung gingen über ihren Tisch

Sinnbildlich stehen da die Renovierungsarbeiten am Kirchengebäude in Gebhardshain. Gallas Amtsantritt nach sechs Jahren als Pfarrerin in Daaden fiel mitten in die Phase der Renovierung der Kirche in Gebhardshain. „Ich habe hier eine komplette Baustelle übernommen“, erinnert sie sich. Die Fenster und die Bänke waren ausgebaut und der Boden herausgerissen wegen der neuen Heizung. Der Abschluss des etwa eine Million Euro teuren Projekts im April dieses Jahres bezeichnet die Pfarrerin als einen der Höhepunkte seit ihrem Amtsantritt. Als Gemeindevorsitzende und rechtliche Vertreterin gingen alle Verträge über ihren Tisch. Sie war zum Beispiel aktiv in die Auswahl von Farben und Fliesen involviert. Und bei Auseinandersetzungen und Reibereien nahm sie eine Mittlerrolle ein und sprach auch schon mal Machtworte.

i Pfarrerin Kirsten Galla ist seit Sommer 2023 Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Gebhardshain. Zuvor war ihr Wirkungsfeld im Daadener Land, wo auch dieses Foto in der Kirche im Stadtgebiet entstand. Daniel-David Pirker

Krankheitsbedingt konnte Galla nicht den Festgottesdienst zur Wiedereröffnung erleben. Dabei wurden an dem Tag auch die Früchte einer weiteren Aufgabe von ihr greifbar: Das neue Presbyterium wurde eingeführt. Als Galla übernahm, gab es also kein regulär gewähltes Gremium für die Leitung und Verwaltung der Gemeinde.

Der ins Leben gerufene Bevollmächtigtenausschuss war nur eine Übergangslösung. Eines der vordringlichsten Ziele der neuen Pfarrerin war es, wieder eine „normale Gemeindeleitung hinzubekommen“, wie sie sagt. Die damalige Hoffnung, dass wieder Ruhe einkehrt, wurde laut Galla erfüllt. Die größte Herausforderung für sie bestand darin, Menschen für die ehrenamtliche Mitarbeit in diesem wichtigen Gremium (wieder) zu gewinnen. Dazu ging sie bewusst auf potenzielle Mitglieder zu, lud sie etwa gezielt zu Sitzungen ein.

Kinderkirche nach Corona wiederbelebt

Doch die Renovierung des Kirchengebäudes und Wiederbelebung der gewählten Gemeindeleitung waren nicht die einzigen Baustellen, die Galla in den vergangenen zwei Jahren angepackt hat. Ein großes Anliegen war ihr auch die Wiederbesetzung der Jugendleiterstelle in der Gemeinde, die seit der Corona-Pandemie unbesetzt war, nachdem die damalige Stelleninhaberin gewechselt hatte. Damit die Ausschreibung attraktiver wurde, setzte sich Galla erfolgreich für eine Vollzeitstelle ein, die nun zu 75 Prozent durch den Kirchenkreis und 25 Prozent durch die Gemeinde finanziert wird.

Die Einstellung der neuen Gemeindepädagogin sei dann ein Glücksfall gewesen. Die neue Kraft war bereits ehrenamtlich in der Kinderkirche und bei Konfirmandenstunden aktiv. Und apropos Kinderkirche: Als eines ihrer ersten Projekte belebte Galla dieses Angebot, das seit der Pandemie brachgelegen hatte und bei dem beispielsweise Bibelgeschichten behandelt werden oder gemeinsam gesungen und gebastelt wird, neu.

Pfarrerin mit Zusatzauftrag﻿

Pfarrerin Kirsten Galla trat ihre Pfarrstelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Gebhardshain am 1. August 2023 an. Ihre Aufgaben sind aufgeteilt, um sowohl die Gemeindearbeit als auch einen wichtigen kreiskirchlichen Bereich abzudecken. Zu 75 Prozent umfasst ihre Stelle die Tätigkeit als Pfarrerin der Kirchengemeinde Gebhardshain. Zusätzlich hat sie einen kreiskirchlichen Zusatzauftrag für „Seelsorge im Ehrenamt“, der den restlichen Stellenumfang abdeckt. Dieses Projekt ist Galla ein „Herzensprojekt“ und beinhaltet die Gewinnung und Fortbildung von ehrenamtlichen Seelsorgern. ddp