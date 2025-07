Ayler Budweg ist kein gewöhnlicher Teenager. Das Aussehen der 14-jährigen Daadenerin ist noch altersgerecht, doch viele ihrer Formulierungen könnten auch von einer ausgewachsenen Akademikerin stammen. Und genau dorthin, auf die Uni, will Ayler auch. Die Voraussetzungen stimmen auf jeden Fall. Man muss ergänzen: mittlerweile. Die heutige Schülersprecherin war nicht immer eine Vorzeigeschülerin. Und dass die Tochter eines Irakers und einer Deutschen heute als Nachwuchshoffnung der heimischen SPD gilt, monatlich einen Podcast mit der Fraktionsvorsitzenden der Partei im Mainzer Landtag aufnimmt – vorprogrammiert war all das nicht.

Ihr familiäres Umfeld beschreibt sie selbst als unpolitisch. Ihr Interesse an Politik entflammte während und wegen der Coronapandemie, als sie sich vermehrt mit Themen auf Bundes- und Landesebene beschäftigte. Bildung und Gesundheit waren dabei die ersten und wichtigsten Anliegen für sie. Bereits in der Grundschule nahm sie Kritik ihres Umfelds über Missstände wahr, zum Beispiel über fehlende neue Tafeln. „Und wenn man merkt, dass sich Menschen beschweren, hat man ein Verlangen mitzuwirken“, beschreibt Ayler heute ihre politische Initialzündung während der Grundschulzeit.

i Einmal im Monat nimmt Ayler einen Podcast mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf. Der Schnitt der Aufnahmen erfolgt durch sie selbst. Ayler Budweg

Auf der Realschule plus bleibt es bei den Lehrern nicht unerkannt, dass die neue Schülerin trotz ihres Alters außergewöhnlich viel von Politik versteht. Ein Schlüsselerlebnis war dann der Besuch der Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler an der Schule. Zusammen mit Aylers Mathelehrerin kam die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion zu dem Schluss, dass sich die damals Zwölfjährige gut eignen würde für die Teilnahme am Girls Day. Bei dem Aktionstag geht es darum, Mädchen in Berufe reinschnuppern zu lassen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Ayler hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Bezug zur SPD entwickelt, nachdem sie sich mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt hatte.

Besonders sprachen sie die Bereiche Bildungspolitik, Arbeitsplatzerhalt und Arbeitnehmerrechte an. Der Girls Day überzeugte sie dann endgültig. Bätzing-Lichtenthäler holte Ayler am Tag selbst morgens persönlich ab. In Mainz folgten eine Besichtigung des Landtags und ein politisches Rollenspiel. Ayler erlebte dort einen „Traum-Moment“, wie sie sagt. „Ich liebe es, Reden zu halten zu Themen, die mich bewegen.“ Das Erlebnis in Mainz habe ihr gezeigt, dass es richtig ist, sich zu engagieren.

Ihr migrantischer Hintergrund war eher weniger ein Grund für ihre frühe politische Sozialisation, prägt sie allerdings heute. So hat sie erlebt, dass ihre teils nicht-deutsche Prägung nicht von jedem als selbstverständlich angenommen wird. So habe sie durchaus schon erlebt, dass sie von Menschen gefragt worden ist, „was sie denn eigentlich hier im Land möchte“. Die Forderung, die sie daraus ableitet: „Ich möchte einfach, dass kein Hass mehr herrscht gegen Ausländer.“

i Ayler Budweg im Kreise von Genossen im Rahmen der Verleihung ihres SPD-Parteibuchs. Thorsten Bienemann

Zwar engagiert sich Ayler auch als Teil des Schülersprecherteams, aber ihr politisches Wirken stößt nicht immer auf die Gegenliebe von Mitschülern. Nicht selten bekommt sie sinngemäß zu hören, dass sie nichts erreichen könne und in der Partei nur alte Leute aktiv seien. Gegenwind kommt auch von rechtsgerichteten Schulkameraden, von denen es laut Ayler mehrere an ihrer Schule gebe. Ayler geht mit dem Gegenwind locker um: „Wenn jemand seine Meinung äußern will, kann er es machen, sofern er respektvoll ist.“ Wird der Ton allerdings rauer, wendet sie sich an Lehrer oder ignoriert die Provokation.

Defizite im Schulsystem wie der Lehrermangel oder Unterrichtsausfall beschäftigen sie nach wie vor. Wie sehr Einschränkungen im Schulleben den Bildungserfolg beeinflussen können, erlebte sie selbst. Aufgrund der Lernstofflücken, die während der Pandemie entstanden waren, „war in der 4. Klasse notentechnisch gar nichts gut“, wie sie sich heute erinnert. Auf der Realschule plus verbesserten sich ihre Zensuren dann merklich. Nach der Mittleren Reife, nach den Sommerferien, steht der Wechsel in die 9. Klasse an, dann will sie auf jeden Fall das Abitur machen und danach wahrscheinlich Jura studieren. Es gibt viele Anwälte auf der väterlichen Seite ihrer Familie. Hinzu kommt: „Ich liebe es, für die Rechte anderer Menschen zu kämpfen.“ Da überrascht es nicht, dass sie sich für mehr Jugendbeteiligung einsetzt: „Im Landtag, im Bundestag – überall entscheiden Erwachsene für uns. Ich finde, wir als Jugendliche sollten aktiv mitreden dürfen, was mit unserer Zukunft geschieht.“

i Nicht nur politisch engagiert sich Ayler. Als Sängerin der Schulband lebt sie ihre Leidenschaft für Musik aus und gibt auch Gesangsunterricht. Ayler Budweg

Sie selbst geht hier mit gutem Beispiel voran, bringt sich trotz ihres jungen Alters ein. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie neben Politik in ihrer Freizeit nicht auch Raum für andere Leidenschaften findet. So gehört zu ihren größten Hobbys seit Kindheitstagen das Singen. Seit 2024 ist sie sogar Hauptsängerin der Schulband. Ihr musikalisches Können teilt sie zudem, indem sie wöchentlich Gesangsunterricht an der Gebhardshainer Realschule plus gibt. Und ihre Begeisterung von Sprachen – neben Sozialkunde ist Englisch ihr Lieblingsfach – ist so groß, dass sie sich das selbst sogar Russisch beigebracht hat, inklusive des Schreibens und Lesens in Kyrillisch. Eines Tages hat Ayler in der Pause entdeckt, wie eine ukrainische Mitschülerin allein auf dem Schulhof stand. „Sie konnte nur wenig Englisch sprechen“, erinnert sich Ayler, „und dann habe ich mir gedacht: ’Lerne doch einfach Russisch.“