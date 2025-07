Was 2022 im Selbstbedienungshäuschen begann, ist heute ein fester Bestandteil Herdorfs: Nicole Dübers Kreativbude. Mit Partnerin Natascha Leukel und einer Fülle an Ideen bietet sie einzigartige Handarbeiten und startet bald „Do–it-yourself“-Kurse.

„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?“ – einmal mehr zeigt sich, dass dieses Zitat auf die Herdorferin Nicole Düber zutrifft. In ihrem Heimatort hat sich die 33-Jährige als Inhaberin der Kreativbude in der Hauptstraße 12 einen Traum erfüllt, mit Leidenschaft, Tatkraft und einer großen Portion Kreativität. Was mit einer Leidenschaft fürs Plotten begann, hat sich in nur knapp drei Jahren zu einem florierenden Geschäft entwickelt, mit dem Nadine Düber gemeinsam mit Freundin Natascha Leukel zeigt, wie eindrucksvoll aus einer kreativen Idee und viel Engagement ein echtes Erfolgsmodell werden kann.

Während ihrer Elternzeit im Dezember 2022 begann Nadine mit ihren ersten, oft geplotteten Werken, die bei Freunden und Bekannten schnell Anklang fanden. Im April 2023 eröffnete sie ihr kleines Selbstbedienungshäuschen im Leinenfeld 12b in Herdorf. Der Zuspruch wuchs, ebenso ihre Produktpalette und die Nachfrage. So vergrößerte sie nach und nach ihr Angebot und aus dem kleinen Häuschen wurde im August 2023 ein größeres Gartenhaus, das immer noch existiert und rund um die Uhr von 7 bis 21 Uhr geöffnet ist. Im November 2023 erweiterte sie ihr Gewerbe um ein Foto-Studio, welches ebenso wie die Kreativ-Bude aus einem Hobby heraus entstanden ist. Seitdem ist sie als Fotografin gefragt bei standesamtlichen Trauungen, für Kinderporträts und Familien-Fotografien. Zudem bietet sie dreimal im Jahr Mini-Shootings an, quasi als Aktion für kleines Geld, wobei die Kunden die Fotos in digitaler Form bekommen.

i Nadine Düber fotografiert überwiegend Trauungen, Kinder- und Familienporträts. Gaby Wertebach

Mittlerweile fehlte es an Platz, weshalb der nächste Schritt entstand, ein eigenes Ladenlokal in Herdorf. Gemeinsam mit ihrer Freundin und kreativen Mitstreiterin Natascha Leukel wurde das passende Geschäft im Sommer 2024 gefunden. Die Schlüsselübergabe erfolgte im Oktober. Dann hieß es Ärmel hochkrempeln. Mit viel Liebe zum Detail wurde renoviert, gestrichen und ein neuer Boden verlegt. „Wir haben einmal alles hier auf links gedreht“, so Düber, und es hat sich gelohnt: Ein moderner und zugleich gemütlicher Raum für Kreativität, Handarbeit, Kundennähe und ein kleines Fotostudio sind entstanden.

Im Laden findet man eine beeindruckende Auswahl an handgemachten Unikaten, unter anderem fein geknüpftes Makramee, beschriftete Filztaschen, Holzobjekte und Schieferplatten, die kunstvoll mit gelaserten Aufschriften versehen sind. Jedes Stück ist mit Sorgfalt und Herz gefertigt, ob Flaschenöffner, Grillzangen, Holzbretter, alles kann individuell gestaltet und personalisiert werden. Relativ schnell habe es sich zudem ergeben, erzählt Nadine Düber, dass kreative Menschen aus der Umgebung auf sie aufmerksam geworden seien, und angefragt hätten, ob es möglich sei, dass ihre handgefertigten Sachen auch in der Kreativ-Bude zum Verkauf angeboten werden. „Weil ich gerne die anderen unterstützen möchte, habe ich zugesagt“, so Nadine Düber. So arbeitet sie schon länger unter anderem mit dem Herdorfer Online-Shop und Christina Oerter (Kreativ mit viel Liebe) zusammen, dazu seit Mai 2025 mit der Siegerländer Senfwerkstatt, die in der Kreativ-Bude ihren Erzquell-Senf vertreibt und reißenden Absatz findet.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Erzquellbrauerei

Neu und besonders originell ist ihre Kooperation mit der Erzquellbrauerei, die sich damit einverstanden erklärt hat, dass ihr traditionsreiches Logo verwendet wird und in die handgefertigten Produkte integriert werden dürfe – eine Werbung, die bei den Kunden bestens ankommt. So habe sie vor dem jüngsten Vatertag massenweise personalisierte Holzbrettchen mit dem Logo gelasert.

Doch das ist noch lange nicht alles. Ab September dieses Jahrs starten Nadine und Natascha eine Kooperation mit der Volkshochschule Herdorf. Dort bieten die beiden kreative Kurse an, unter anderem das Knüpfen von Makramee, Adventskranzbasteln und viele weitere „Do-it-yourself“-Projekte.

Geöffnet ist die Kreativ Bude montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.