Neue Händler in Betzdorf Wie ein Wochenmarkt gegen den Trend wächst Daniel-D. Pirker 06.09.2026, 20:00 Uhr

i Zumindest freitags bieten auf dem Betzdorfer Wochenmarkt wieder mehr Händler ihre Waren an. Hoffnung könnte auch für das Dienstagsangebot bestehen. Thomas Leurs

Wochenmärkte schrumpfen. Doch in Betzdorf wächst die Anzahl der Händler zumindest freitags wieder. Was hat es damit auf sich? Und gibt es Hoffnung für das Sorgenkind, den Dienstagsmarkt? Wir fragten den Stadtbürgermeister und seinen Citymanager.

Am Freitag präsentierte sich der Betzdorfer Wochenmarkt in einer Größe, die man seit Längerem nicht gesehen hat. Unsere Zeitung fragte Stadtbürgermeister Johanns Behner und Citymanager Kevin Wallimann dazu. Wie die beiden herausstellen, waren am Freitag alle sechs neuen Markthändler auf dem Wochenmarkt vertreten (unsere Zeitung berichtete mehrfach im Vorfeld).







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