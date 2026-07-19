Buch von Roland Böhringer Wie ein Westerwälder dem Staunen auf den Grund geht Markus Kratzer 19.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Entwicklungscoach, Autor und Fotograf Roland Böhringer aus Bachenberg hat sich in einem Buch mit dem Phänomen des Staunens auseinandergesetzt. Roland Böhringer

Können Sie (noch) staunen? Um diese nicht alltägliche Frage beantworten zu können, müssen die meisten von uns erst einmal in sich hineinblicken. Die Tür dorthin kann ein Buch öffnen, das ein Westerwälder Entwicklungscoach verfasst hat.

„Eine Emotion beim Erleben von unerwarteten Wendungen oder von unbekanntem Schönem und Großem.“ Die Wikipedia-Definition des Begriffs „Staunen“ lässt einen breiten Spielraum und bleibt doch sehr unkonkret. Sehr viel konkreter hat sich Roland Böhringer mit dem Phänomen auseinandergesetzt.







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