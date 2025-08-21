„Guter Rat ist teuer“, sagt ein mehrdeutiges Sprichwort. Beim Hiba in Wissen gilt weder die eine noch die andere Auslegung. Frühzeitig hat der Verein erkannt, dass behinderte Menschen und ihre Angehörigen oft eine fundierte Beratung brauchen.

Wenn in wenigen Tagen die rheinland-pfälzische Sozialministerin Dörte Schall auf Einladung der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler zu einer Gesprächsrunde über die heimische Beratungslandschaft nach Herdorf kommt, dann darf einer am Tisch nicht fehlen: Christof Weller. Der erfahrene Sozialarbeiter und Pädagoge ist seit 25 Jahren sozusagen die personifizierte Beratungsstelle des Hiba (vormals Hilfsdienst für Behinderte und ihre Angehörigen im Kreis Altenkirchen).

Seit einem Vierteljahrhundert bietet der Hiba diesen Beratungsservice an – kostenlos. Darin, so Weller, drücke sich auch das Ziel aus, den Menschen mit Behinderungen und ihren Familien helfen zu wollen und eben nicht in erster Linie kostenpflichtige Dienste zu etablieren. Für den Verein, der seine Wurzeln in der Selbsthilfe-Bewegung hat und dessen heutiger Sitz in der Wissener Gerichtsstraße zu finden ist, bildet das Beratungsangebot eine ebenso logische wie notwendige Abrundung seiner übrigen ambulanten Dienste (Integration, Mobiler Sozialer Dienst, Freizeiten, Schulsozialarbeit).

Der Zeit voraus

Von Beginn an erfasst Christof Weller seine Beratungsleistungen statistisch. Daher kann der 61-Jährige heute exakt sagen, wie sich die Inanspruchnahme entwickelt hat und bei welchen Fragestellungen die Angehörigen Hilfe benötigen. Oftmals gehe es darum, dass „die Leute im Dschungel der vielen unterschiedlichen Bestimmungen und Anwendungen überfordert“ sind. Manche drohten, durchs Raster zu fallen, denn teils funktioniere die Abgrenzung der einzelnen Gesetze nicht.

Noch etwas lässt sich festhalten: Mit seinem Beratungsangebot war der Hiba dem ab 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetz zeitlich weit voraus. Ähnlich sieht es bei den Beratungsprogrammen aus, die direkt auf Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sind: Erst 2018 ging etwa die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) des Diakonischen Werkes in Altenkirchen an den Start.

Insgesamt 1400 Beratungsanlässe (Kontakte) vermerkt Wellers Statistik für die vergangenen 25 Jahre. Anders ausgedrückt: Durchschnittlich 56 Mal pro Jahr nahmen/nehmen Menschen aus dem AK-Land die Beratung des Hiba in Anspruch. Inhaltliche Renner sind Fragen zur Pflegekasse (39 Prozent aller Beratungsanlässe) und zur Eingliederungshilfe (17 Prozent). Einen großen Posten machen auch jene 374 Beratungskontakte aus, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, etwa hinsichtlich des Hilfe-Netzwerks über das AK-Land hinaus oder den Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt betreffend.

„Ich versuche, mich ständig auf dem Laufenden zu halten.“

Lektüre und Recherche sind laut Christof Weller unerlässlich, um angesichts der Gesetzesvielfalt den Überblick zu behalten.

Es sei für ihn schon ein wenig überraschend gewesen, so Weller, wie sehr er sich mit Fragen rund um die Pflegekasse und Pflegegrade (bis 2017 Pflegestufen) beschäftigen musste. Kontinuierliche Fortbildung zu den Paragrafen des Sozialgesetzbuches ist für den 61-Jährigen, der seit 1997 beim Hiba beschäftigt ist, unerlässlich: „Ich versuche, mich ständig auf dem Laufenden zu halten.“ Das ändere aber nichts daran, dass die Betroffenen immer wieder vor neuen Problemen stünden.

Ausdrücklich lobt Weller die Beratungsstelle der Kreisverwaltung in Altenkirchen: „Da ist wirklich was passiert. Die Praxis orientiert sich deutlich mehr an den Bedürfnissen und Interessen der Menschen mit Behinderung.“ Demgegenüber fehlt ihm jegliches Verständnis für die Kostendiskussion, die auf Landesebene seit einigen Monaten zur Eingliederungshilfe geführt wird.

Das passiert zusätzlich zu den Beratungskontakten

Neben den individuellen Kontakten zeichnet sich die Beratungsstelle des Hiba noch durch Tätigkeiten aus. So wurden in der Vergangenheit auch Vorträge, Veranstaltungen, Fachtage, Inforunden und ein Kabarettabend organisiert. Mal ging es um „Hilfen für psychisch kranke Menschen“, mal um ein „regionales Netzwerk Inklusion“ oder um „Leichte Sprache“.

Für Christof Weller, der zeitweise auch das Hiba-Team der Schulsozialarbeit unterstützt, steht die fortbestehende Notwendigkeit der Beratung außer Frage: „Unsere Gesellschaft ist noch weit von echter Barrierefreiheit entfernt, die ja ohnehin viel mehr ist als nur flache Bordsteine.“