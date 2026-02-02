Sicherheit und Ordnung 
Wie ein Gemüsestand in Betzdorf die Gemüter spaltet
Am 1. Februar teilt Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) auf Facebook einen Beitrag, in dem er den Betreiber einen chaoatisch hinterlassenen Gemüsestand kritisiert.
Daniel-D. Pirker

An einem verwahrlosten Gemüsestand entfacht sich unter einem Facebook-Beitrag des Betzdorfer Stadtbürgermeisters eine Kontroverse über Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt. Während die einen Behner kritisieren, begrüßen andere seinen „Klartext“.

Lesezeit 3 Minuten
Nur wenige Tage nachdem Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) deutliche Worte fand über Sicherheitsmängel und Probleme mit „arabischen Jugendgruppen“ in der Betzdorfer Innenstadt, sorgt nun ein Facebook-Beitrag des Kommunalpolitikers, der auch Landtagskandidat seiner Partei ist, für eine kontroverse Diskussion auf Facebook.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren