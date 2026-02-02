Sicherheit und Ordnung Wie ein Gemüsestand in Betzdorf die Gemüter spaltet Daniel-D. Pirker 02.02.2026, 19:00 Uhr

i Am 1. Februar teilt Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) auf Facebook einen Beitrag, in dem er den Betreiber einen chaoatisch hinterlassenen Gemüsestand kritisiert. Daniel-D. Pirker

An einem verwahrlosten Gemüsestand entfacht sich unter einem Facebook-Beitrag des Betzdorfer Stadtbürgermeisters eine Kontroverse über Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt. Während die einen Behner kritisieren, begrüßen andere seinen „Klartext“.

Nur wenige Tage nachdem Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) deutliche Worte fand über Sicherheitsmängel und Probleme mit „arabischen Jugendgruppen“ in der Betzdorfer Innenstadt, sorgt nun ein Facebook-Beitrag des Kommunalpolitikers, der auch Landtagskandidat seiner Partei ist, für eine kontroverse Diskussion auf Facebook.







