Was als Geburtstagskonzert begann, wurde zur Passion: Georg Nilius, Vorsitzender der Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain, kann als Organisator auf so einige erfolgreiche Events zurückblicken. Bald steht schon das nächste Konzert an.

. Der komplett leer geräumte Jugendraum im Bürgerforum brachte den Vorsitzenden der Kultur-und Festgemeinschaft Gebhardshain, Georg Nilius, auf eine Idee. „Hier kann man ein Konzert veranstalten“, sagte er sich und hat kurzerhand die Band Octafish aus dem Raum Reutlingen zu einem Auftritt im Rahmen ihrer Frühjahrstour eingeladen. Die Band, verrät der 64-Jährige, habe mit „Industrial Fake Jazz“ eine ganz eigene Stilrichtung kreiert.

Das Konzert im Jugendraum des Bürgerforums in Gebhardshain wird vermutlich eine einmalige Sache bleiben, denn der Jugendraum soll als solcher bald wieder genutzt werden, wenn Nilius die Gemeinde richtig verstanden hat. Das Bürgerhaus an sich, ein ehemaliges Hotel, biete sich wegen seines Zuschnitts nicht unbedingt für solche Veranstaltungen an, sagt Nilius mit Kennerblick. Denn der Maschinenbauer, seit drei Wochen in Rente, wie er bei einer Tasse Kaffee erzählt, hat schon einige Konzerte privat auf die Beine gestellt.

Geburtstagskonzert bringt Konzertreihe ins Rollen

Sein T-Shirt weist ihn zweifelsfrei als Fan von Frank Zappa aus. Er hat Zappa Live in Konzerten in Köln, Düsseldorf, Mannheim und Frankfurt gesehen und ist begeistert von dem eigenen Stil – „Das ist etwas ganz Besonderes.“ Die musikalische Leidenschaft für den Interpreten von „Bobby Brown“ gipfelte darin, dass Nilius sich als Geschenk zu seinem 40. Geburtstag eine Zappa-Coverband einlud – „daraus ist dann die Idee zu einer Konzertreihe entstanden.“ Nilius, Mitglied des Festivals Zappanale in Bad Doberan, organisierte Auftritte von Zappa-Coverbands in Malberg und Nauroth sowie im legendären Stairway in Wallmenroth. Die Pandemie brachte ihn dann auf die Idee, kleinere Garagenkonzerte zu veranstalten, was auch in diesem Sommer wieder der Fall sein wird. Auch die Band Octafish, die im April nach Gebhardshain kommt, hat schon zweimal bei ihm im Hinterhof gespielt.

Nilius organisiert und gestaltet gerne. Er war Vorsitzender der Kirmesjugend und engagierte sich in der 1997 gegründeten Kultur- und Festgemeinschaft gleich als zweiter Vorsitzender. Vor sechs Jahren übernahm er den Vorsitz von Rudi Rödder. Die Kultur- und Festgemeinschaft ist so etwas wie der Dachverband örtlicher Vereine: Kirmesjugend, Kirchenchor, Karnevalsgesellschaft, DJK, Heimatfreunde und die Schützenbruderschaft sind Mitglieder. Bei den Wahlen zum Vorstand gab es auf der vor Kurzem abgehaltenen Jahresversammlung eine Veränderung: Der bisherige Kassierer Karl-Heinz Unkel hört nach 20 Jahren auf, steht aber als Stellvertreter seinem Nachfolger Thomas Hassel weiter mit Rat und Tat zur Seite. Neben Nilius als Vorsitzendem und Kassierer Hassel gehören noch sein Stellvertreter Christian Solbach und Geschäftsführerin Eva-Maria Bockheim dem geschäftsführenden Vorstand an.

i Die Kultur- und Festgemeinschaft organisiert die Großveranstaltungen, hier der erweiterte Vorstand nach den akutellen Wahlen, von links: Andreas Schott, Dominik Seibert, Thomas Hassel, Günter Pauli, Georg Nilius, Julian Imhäuser, Eva Reifenröter, Christian Solbach, Karl-Heinz Unkle , Bruno Seibert und Eva-Maria Bockheim. Kenneth Hahmann. Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain

Die Kultur- und Festgemeinschaft ist Träger der wichtigsten Veranstaltungen in der Gemeinde. Arbeitsgruppen kümmern sich um die Organisation. „Es ist wichtig, dass diese Aufgaben von Männern und Frauen übernommen werden, die sich in der Materie auskennen und die sich gerne darum kümmern“, sagt Nilius. Ein örtlicher Verein alleine sei mit der Organisation womöglich überfordert – so ein Konstrukt wie die Kultur- und Festgemeinschaft könnte deshalb auch Vorbildcharakter für andere Kommunen haben.

Als nächstes will der Zusammenschluss ein eingetragener Verein werden, kündigt der alte und neue Vorsitzende – für drei Jahre wiedergewählt – an. „Wir sind gut aufgestellt“, ist Nilius zufrieden. Bei der nächsten größeren Veranstaltung in Gebhardshain, dem Young- und Oldtimertreffen am 29. Juni, stellt die Kultur- und Festgemeinschaft die neu erworbene dritte Verkaufshütte vor. „Sie ist uns vom Lions Club nach dem Aus des Schönsteiner Weihnachtsmarkts zu günstigen Konditionen überlassen worden“, freut sich Nilius.

i Die Band Octafish gibt am 12. April ein Konzert im Bürgerforum Gebhardshain. Die Formation aus Süddeutschland trat bereits bei einem Garagenkonzert im Ort auf. Georg Nilius

Höhepunkt in diesem Jahr ist natürlich wieder am ersten Augustwochenende die Kirmes mit Schützenfest. Unter anderem spielt samstags die Maxx Party Band, Sonntag Party factory, nachmittags der MV Brunken und der MV Steinebach. Unter der Adresse Herbstmarkt@gebhardshain.net können sich Händler schon für den Herbstmarkt anmelden. Die Akquise läuft bereits. Nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Beate Straka, so heißt es im Protokoll der Jahresversammlung, sei die Verbesserung der Stromversorgung bereits beauftragt und wird bis Oktober fertig sein.

Für den Hüttenzauber ist eine Neuanschaffung von Glühweinbechern, eventuell mit Werbung und gesponsert, geplant – auch das nachzulesen im Protokoll. Dem Verein wurde ein Brennofen geschenkt, Brennholz ist bereits vorhanden. Nilius merkte an, dass die Beteiligung am Nikolausnachmittag sehr schwach gewesen sei und sich hier etwas ändern müsse. Es sollen die Fördervereine von Grundschule und Kindergarten angesprochen werden, um Werbung zu machen. Doch zunächst macht Georg Nilius Werbung für den Auftritt der Band Octafish am 12. April im Jugendraum des Bürgerforums in Gebhardshain.

Karten für das Wohnzimmerkonzert im Bürgerforum Gebhardshain am 12. April, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) gibt es an der Abendkasse.