i Im März gemäht, ist die Wiese im Juli auf dem Stegskopf wieder gut gewachsen und hat unterschiedlichste Gräser und Blumen wachsen lassen. Thomas Leurs

Der Stegskopf zeichnet sich durch eine besondere Naturlandschaft aus. Wald- und Wiesenflächen sind beidermaßen vertreten und ermöglichen es verschiedenen Tieren und Pflanzen, zu wachsen und zu gedeihen. Doch auf dem ehemaligen Militärgelände der Bundeswehr hat die neue Eigentümerin DBU Naturerbe GmbH noch einiges zu tun. Was genau, haben deren Vertreter bei einem Vor-Ort-Besuch der rheinland-pfälzischen Umweltministerin, Katrin Eder, erzählt.

„Das ist eine wunderschöne Fläche“, sagt Katrin Eder unserer Zeitung. Diese Schönheit nehme auch keinen Abbruch durch die abgestorbenen Fichten, die das Bild des Stegskopfs mitprägen. „Die unterschiedlichen Lebensräume zu erhalten, ist wichtig“, sagt die Ministerin weiter. Die Fläche ganz am äußersten Rand von Rheinland-Pfalz scheint auch in Mainz öfters Gesprächsthema. „Alle über den Stegskopf, aber ich war noch nie da“, so Eder. Hier sei ein Ort, an dem sich die Natur ohne Eingriffe erholen könne.

Munition auf dem Gelände ist ein Problem

Ganz ohne Eingriffe geht es indes nicht. Denn der Stegskopf ist ein ehemaliges Militärgelände. Auf einigen Flächen wurden Übungen durchgeführt, der Boden ist bis heute munitionsbelastet. Ein weiterer Punkt wird der Ministerin auf einer Tour durch das Naturschutzgebiet gezeigt. Die Bundeswehr legte einst ein aufwendiges Kanalsystem an, um einen Teil der Moorlandschaft zu entwässern. Und das wird heute zum Problem. Bei Starkregen wird das Wasser durch die Kanalisation direkt vom Stegskopf weggeleitet. Das bedroht die umliegenden Ortschaften und entzieht dem Naturschutzgebiet das Wasser.

i Katrin Eder (3. von rechts), Klimaschutzministerin des Landes, zu Besuch auf dem Stegskopf. Thomas Leurs

Um dieses Übergangsmoor und weitere 14 ehemalige Schießplätze der Bundeswehr jetzt wieder zu vernässen, plant das Naturschutz-Team das Modellprojekt „NaturErbeKlima“. Unterstützung erhält es durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Umweltbundesministeriums. Und das ist gar nicht so leicht. Denn in dem Boden befinden sich mehrere 100 Rohre, die teilweise bis zu vier Metern unter der Erde liegen. Einzelne Rohre zu versiegeln, bringt wenig, denn dann fließt das Wasser nur herum direkt in die nächste Öffnung des Kanals, sagt Michael Buhl. Er ist Landwirtschaftsmeister und kümmert sich um die Landschaftspflege auf dem Stegskopf. Es laufen auch Messungen, wie viel Wasser bei Regen durch die Rohre aus dem Gebiet herausläuft und wie viel zurückgehalten werden kann. Ziel ist es, dass möglichst viel Wasser auf dem Stegskopf bleibt. Das würde einen nicht unerheblichen Beitrag zum Hochwassermanagement leisten.

i Revierleiter Christof Hast vom Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel (rechts) zeigt eine Karte mit dem Kanalisationssystem, das die Bundeswehr einst zur Entwässerung des Moores angelegt hat. Thomas Leurs

Gemäht wurde bereits im März

So ist Buhl etwa bereits im März auf dem Stegskopf unterwegs gewesen, um auf einer großen Fläche zu mähen. Eine untypische Zeit. Eigentlich machen das die Landwirte erst Ende Mai/Anfang Juni. Aufgrund der Munitionsbelastung ist das Mähen auch nur mit geschützter Technik möglich. Die Mähmaschine ist etwa mit Panzerglas als Schutz versehen. „Ich habe die Wiese besonders kurz gemäht“, sagt Buhl. „Damit die Kräuter auch mal hochkommen können. Die Belohnung sehen wir jetzt.“ Gut einen halben Meter ist die Wiese Ende Juli bereits hoch und eine Vielzahl an unterschiedlichen Blumen und Gräsern konnte sich dort entfalten.

i Ein großes Kanalsystem befindet sich auf dem Stegskopf. Mit einer Vielzahl an Betonschächten. Thomas Leurs

Insgesamt um rund 1900 Hektar Fläche kümmert sich die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Naturerbe, eine Tochtergesellschaft der DBU. „Davon sind je zur Hälfte Wald- und Offenlandfläche“, erklärt Christof Hast vom Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel. Auf rund einem Viertel der Offenlandfläche findet Schafbeweidung statt, auf rund 250 Hektar kann dort das Nutztier grasen. Auf weiteren etwa 30 Hektar findet Rinderbeweidung statt.

Abgestorbene Fichten sollen bleiben

„Die Flächen sollen naturnah entwickelt werden“, sagt Hast unserer Zeitung im Gespräch. So werden die Fichten als Totholz bleiben. „Die Bäume faulen und speichern das Wasser“, so der Förster. Zudem ist das Areal mittlerweile für Wanderer erschlossen. Gut 35 Kilometer Wege seien mittlerweile freigegeben. „Dafür hat die DBU viel Geld in die Hand genommen“, so Hast.