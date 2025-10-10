„Wer wird Millionär“ Wie ein Betzdorfer fast die Millionenfrage löste 10.10.2025, 11:00 Uhr

i Für Carsten Floß aus Betzdorf-Bruche war es bei Weitem nicht die erste Teilnahme an einer TV-Sendung: Anfang Oktober war er Kandidat in der Vorrunde von "Wer wird Millionär?". Carsten Floß

Zwar schaffte es der Betzdorfer Carsten Floß nur in die Vorrunde von „Wer wird Millionär“, doch für ihn ging trotzdem ein Traum in Erfüllung. Es war bei Weitem nicht sein erster Fernseh-Auftritt. Für TV-Formate will er sich weiter bewerben.

Die Chance ist groß, dass Sie irgendwann das Gesicht von Carsten Floß schon mal gesehen haben. Wenn schon nicht persönlich in seinem Friseurladen in Kreuztal oder im Betzdorfer Stadtteil Bruche, wo der 53-Jährige seit 26 Jahren wohnt, dann bei einem seiner Gastspiele in diversen TV-Sendungen.







