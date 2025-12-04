Café Kiew Wie Ehrenamtliche in Wissen den Ukrainern helfen Thomas Leurs 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Das Café Kiew bietet alle zwei Wochen einen Treff für ukrainische Flüchtlinge. Das Bild ist von September 2023. Ullrich Jung

Seit bald vier Jahren helfen Ehrenamtliche im Café Kiew in Wissen ukrainischen Flüchtlingen. Nach dem großen Andrang im Frühling 2022 ist es ruhiger geworden. Hilfe wird weiter gebraucht. Unsere Zeitung hat den Treffpunkt besucht.

Kurze Zeit nach der Vollinvasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 haben sich Ehrenamtliche in Wissen gefunden und das Café Kiew im katholischen Pfarrheim eingerichtet. Nach bald vier Jahren ist es etwas ruhiger geworden, doch deren Hilfe wird weiterhin gebraucht.







