Es war ein großer und emotionaler Tag für die über 320 Paare, die am 13. September ein besonderes Jubiläum gemeinsam im Dom zu Limburg feiern konnten. Sie sind in diesem Jahr 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahre verheiratet und folgten der Einladung des Bistums Limburg zum Tag der Ehejubiläen am Kreuzfesttag in die Domstadt. Darunter viele Ehepaare, auch Bistums übergreifend, aus dem Westerwald, aus dem Kreis Altenkirchen, aus dem Siegerland und aus Betzdorf, welche den Segen „Ihres Bischofs“ erbaten. Unsere Mitarbeiterin aus Betzdorf und ihr Ehemann hatten ebenfalls die Einladung zum Jubiläumstag angenommen, welche das Fachteam Lebensphasenbegleitende Seelsorge um Katharina Döring, Simone Krämer und Daniela Bausch vorbereitet hatte.

Schon eine Woche vor dem großen Tag bekamen sie alle wichtigen Informationen in Briefform zugeschickt und konnten so schon vorher ersehen, wo sie beispielsweise ihren Pkw parken konnten. Shuttle-Busse standen bereit und brachten die Paare zum Dom. Bereits am Eingang wurden sie herzlich begrüßt und fanden dank der vielen Helfer ohne Probleme einen Platz in der großen Kirche, in der sie getragen von feierlicher Orgel- und Trompetenmusik auf den Beginn der Eucharistiefeier warteten.

i Bischof Georg Bätzing begrüßt die vielen Paare im Dom zu Limburg. Gaby Wertebach

Bischof Georg Bätzing hieß die Ehejubilare, die sich aufgemacht hatten, ihren besonderen Tag gemeinsam zu feiern, herzlich willkommen: „Als ich kam, habe ich schon so viele Paare und leuchtende Gesichter gesehen. Sie haben allen Grund, dankbar und froh zu sein, nicht nur an diesem Tag, sondern auch in den Tagen der Jahre, die sie schon feiern konnten. ,Zusammen’, das fiel mir als Stichwort ein. Sie stehen zusammen, so wie damals am Tag ihrer Hochzeit, und das in einer Zeit, in der wir uns kaum mehr darüber wundern, dass alles auseinanderfällt, ob in der großen Politik, in der weiten Welt oder in unseren kleinen Verhältnissen. Das Zusammenbleiben ist offenbar eine Kunst, die schwerer und schwerer wird. Da geben sie ein tolles Lebenszeugnis“, so der Bischof.

In seiner Predigt erinnerte er an die vielen prägenden gemeinsamen Jahre, die seit der Heirat vergangen seien. „Willst Du mit mir gehen“, so hätten sie sich vielleicht irgendwann die Frage gestellt, und der Lebensweg, den sie miteinander gegangen wären, der sei bis heute eine lange Reise gewesen. Ob Spaziergang, Höhenflug, Abenteuer oder Durststrecke, in den vielen Jahren habe es sicher alles gegeben.

i Der Bischof zlebriert den feierlichen Festgottesdienst. Gaby Wertebach

Vor dem Altar hätten die Paare die wunderbaren Sätze gesagt: „Ich nehme Dich an als meine Frau, meinen Mann. Ich verspreche Dir Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will Dich lieben und achten.“ Wenn er diese Sätze vorgesprochen und die Paare sie nachgesprochen hätten, dann habe er immer gedacht: „Was für ein Versprechen, was für ein großes Projekt. Dazu sind wahrhaftig nur Menschen in der Lage, die sich mit Bewusstsein vor Gott stehen sehen.“

Für die weitere Reise gab er den Eheleuten die Kraft Gottes mit. Wenn Nähe und Ferne, Intimität und Nähe in guter Balance stünden, dann würde die Beziehung Lebendigkeit atmen.

i Zeit für ein Gespräch mit dem Bischof im Bischofsgarten nahe dem Dom. Gaby Wertebach

Im Rahmen des Gottesdienstes erneuerten die Paare ihr Eheversprechen, hielten sich dabei an den Händen und konnten teils ihre Tränen nicht zurückhalten: „Guter Gott, wir danken Dir, dass Du uns zusammengeführt und begleitet hast auf dem Weg unserer Ehe. Du hast uns bewahrt in der Treue und in der Liebe zueinander. Du hast uns getragen in guten und schweren Tagen.“

Im Anschluss an den Gottesdienst nutzen viele der Paare die Möglichkeit zum Einzelsegen im Dom und zur Begegnung im Bischofsgarten, wo sie die Gelegenheit zum Austausch mit Bischof Georg Bätzing hatten und zudem mit einem Sektempfang und Imbiss verwöhnt wurden. So erfuhr ein Ehepaar aus Wilnsdorf-Wilgersdorf zu seinem Erstaunen, dass der Vater des Bischofs als Dirigent des Musikvereins Wilnsdorf-Gernsdorf, ganz in der Nähe ihres Wohnortes als Dirigent gewirkt hat.