Immobilien, in denen ein Gewaltverbrechen geschah, stellen Käufer, Verkäufer und Banken vor besondere Herausforderungen. Makler Mike Bender erklärt, wie sich Vorfälle wie der Dreifachmord von Weitefeld auf Kaufpreis, Nachfrage und Vermarktung auswirken.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Hauskauf achten Interessenten vor allem auf Lage, Ausstattung und Preis. Doch wie geht man mit einer Immobilie um, deren Vergangenheit belastet ist – wie das Haus in Weitefeld, in dem vor rund zehn Monaten eine Familie ums Leben kam? Wir haben dazu den Immobilienmakler Mike Bender aus Altenkirchen befragt.