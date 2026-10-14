Seltenes Fest im Westerwald Wie die Zwillinge „Lotti“ und Liesel“ den 90. feierten Rolf-Dieter Rötzel 14.10.2026, 12:00 Uhr

i Auch nach neunzig Jahren ein Herz und eine Seele: die Zwillingsschwestern Elisabeth Hüsch (links) und Charlotte Daum. Rolf-Dieter Rötzel

Zwei Schwestern, ein Leben: Elisabeth und Charlotte feiern in ihrer Heimat ein seltenes Jubiläum. Im Kreis von Familie und Gemeinde wird aus Erinnerung ein bewegender Rückblick auf neun Jahrzehnte voller Verbundenheit und Schicksal.

Es war ein überaus seltenes, mit zahlreichen Emotionen verbundenes Fest, das die beiden eineiigen Zwillingsschwestern Elisabeth Hüsch (Gebhardshain) und Charlotte Daum (Nauroth) aus Anlass ihres 90. Geburtstags feierten. Zusammen blickten die bekannten Zwillingsschwestern auf insgesamt 180 Jahre Lebenszeit zurück.







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