Auch im nördlichsten rheinland-pfälzischen Landkreis haben sich die Menschen an der Landtagswahl beteiligt. Wie sehen die Trends aus, wo finden sich Hochburgen?
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Auch im Landkreis Altenkirchen (Wahlkreis 2 plus der nördliche Teil des Wahlkreises 1) war das Interesse der Bürger an dieser Landtagswahl recht groß – das belegt die gestiegene Wahlbeteiligung. Um 6,6 Prozentpunkte kletterte dieser Wert auf 65,7 Prozent.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)