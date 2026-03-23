Landtagswahl Rheinland-Pfalz Wie die Wähler im Kreis Altenkirchen abgestimmt haben Elmar Hering 23.03.2026, 16:00 Uhr

i Wer seine Stimme nicht bereits vorab per Briefwahl abgegeben hatte, der konnte dies - dank vieler freiwilliger Helfer zwischen Friesenhagen, Emmerzhausen und Willroth - in seinem Heimatwahllokal erledigen Röder-Moldenhauer

Auch im nördlichsten rheinland-pfälzischen Landkreis haben sich die Menschen an der Landtagswahl beteiligt. Wie sehen die Trends aus, wo finden sich Hochburgen?

Auch im Landkreis Altenkirchen (Wahlkreis 2 plus der nördliche Teil des Wahlkreises 1) war das Interesse der Bürger an dieser Landtagswahl recht groß – das belegt die gestiegene Wahlbeteiligung. Um 6,6 Prozentpunkte kletterte dieser Wert auf 65,7 Prozent.







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