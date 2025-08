„Das hier ist der schönste Platz in Betzdorf, den du als Biergarten anbieten kannst.“ Der Citymanager von Betzdorf, Kevin Wallimann, meint damit den Biergarten des Stadthallenrestaurants – in den Worten von Stadtbürgermeister Johannes Behner zudem einer der „fechtigsten“ Orte im Stadtgebiet, also wo man am meisten von der Umgebung mitbekommt. Doch einen Biergarten, gar ein Rahmenprogramm, das den Besuch zusätzlich aufwertet, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. 2020 wurde er zuletzt für eine Übergangszeit reaktiviert. Zuvor hatte der letzte Betreiber des Stadthallenrestaurants und der Hellerklausel die Segel gestrichen.

Mit der Situation wollte man sich vonseiten der Stadt und der Eventagentur My Dear Captain, die für die Vermarktung und den Betrieb der Einrichtung zuständig ist, aber nicht abfinden. Unter dem Namen Hellergarten – der Fluss Heller verläuft direkt entlang des Geländes – wird der Biergarten wiederbelebt, vorerst für sechs Tage plus Eröffnung mit Fassanstich am 23. August.

Biergarten-Fortführung denkbar

Bei einem Treffen in der erst zwischen 2011 und 2012 umfassend erneuerten Stadthalle bestätigt Stadtoberhaupt Behner dann auch, dass viele Bürger nach einer Wiederöffnung des Biergartens gefragt hätten. Dabei handelt es sich auch um einen „Testballon“, so Michael Ehrlich. Er ist seit Anfang des Jahres für die Leitung des My-Dear-Captain-Teams der Stadthalle zuständig. Wenn das temporäre Angebot gut angenommen wird, kann er sich wie Citymanager Wallimann und Stadtoberhaupt Behner eine Fortführung vorstellen.

Die Grundlagen sind für die kommende Biergarten-Saison jedenfalls gelegt. Für rund 100 Besucher wird es Sitzplätze geben, zusätzlich sind Stehtische geplant. Grundsätzlich biete der Bereich Potenzial für saisonal abgestimmte Angebote, so Behner. Für ihn ist es wichtig, dass in Betzdorf Veranstaltungen angeboten werden. „Das ist einfach das A und O, dass wir die Bevölkerung in Betzdorf halten, natürlich noch besser: dass Leute von außerhalb kommen.“ Dieser Ansatz diene auch dazu, um das Image, wonach in der Stadt nichts los sei, abzustreifen. „Und da sind wir, glaube ich, aktuell wirklich auf einem sehr guten Weg“, so Behner, auch mit Blick auf die kommenden Wochenenden, die tatsächlich prall gefüllt sind mit Veranstaltungen.

Viel los in kommenden Monaten

So feiert schon bald, zwischen 15. und 17. August, die Foodtruck-Meile in Betzdorf Premiere. Und einen Tag nach der City-Night findet am 30. August das große Konzert von Haste Töne in Bruche statt, am 6. September eine 80er-/90er-Party in der Stadthalle. Für Besucher bietet sich zuvor ein Abstecher in den Biergarten an. Am 13. und 14. September steht das Schützenfest an, am 19. September der Westerwälder Firmenlauf und am 26. Oktober das Barbarafest. Die neue Auflage des Betzdorfer Weihnachtsmärktchens an und in der Stadthalle ist da nicht weit entfernt. Hinzu kommen Aufführungen der Theater- und Musikgemeinden.

Daran lassen Behner, Wallimann und Ehrlich keinen Zweifel: Ihnen liegt die Stadthalle am Herzen. Das Gebäude soll auch in Zukunft in den Händen der Stadt bleiben und gleichzeitig mit mehr Leben gefüllt werden. Das künftige Programm, aber auch die Tattoo-Messe, die Ende April stattfand, führen sie als Beispiele für die Ausrichtung an. Interne Veranstaltungen scheinen bereits gut zu laufen. So sei die Stadthalle laut Wallimann etwa für Schulabschlussfeiern beliebt: „Die Schulen aus dem ganzen Kreis Siegen-Wittgenstein rennen uns hier die Hütte ein.“ Auch für die Ferienbetreuung werden die Räumlichkeiten genutzt. Ein Sorgenkind bleibt die Gastronomie in der Stadthalle. Seit Jahren gibt es keinen festen Mieter für das Restaurant und die Hellerklausel. Das Problem, so Wallimann: einen Betreiber zu finden, der in der heute für die Gastronomie schwierigen Lage eine relativ große Fläche bewirtet. Abfinden will sich die Stadt nicht mit dieser Situation. Es ist in Überlegung, neue Anreize für künftige Pächter zu bieten.

Das bietet der Hellergarten

Der Hachenburger Hellergarten öffnet seine Pforten am Samstag, 23. August. Die feierliche Eröffnung wird mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Johannes Behner zelebriert. Der Biergarten ist neben dem Eröffnungstag am Sonntag, 24. August, sowie am Samstag, 30. August, und Sonntag, 31. August, geöffnet. Die letzten Termine sind Samstag, 6. September, und Sonntag, 7. September. Die Öffnungszeiten sind samstags ab 15 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. Am Eröffnungstag werden gegrillte Würstchen und Steaks angeboten, an den weiteren Terminen klassische Brezeln und kleine Snacks. Geplante Live-Auftritte umfassen die Stadtkapelle am 23. August, Jojo Weber am 31. August und die Rusty Buds am 7. September. Ein weiterer Auftritt eines noch unbestätigten Acts ist für den 24. August angedacht. Der Eintritt ist kostenlos. Für die Musiker wird ein Hut für freiwillige Spenden herumgereicht. Eine Reservierung ist nicht möglich. Es gibt Selbstbedienung. ddp