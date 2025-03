Wie die Rückkehr des Wolfes die Massen bewegt

Kaum ein Naturthema wird derzeit so intensiv diskutiert wie die Rückkehr und Ausbreitung des Wolfes. Umso wichtiger ist auf allen Ebenen ein sachlicher Austausch. So wie jetzt bei einer großen Infoveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) Wolfsprävention Westerwald in der Glück-Auf-Halle in Katzwinkel

Mehr als dreieinhalb Stunden lang verfolgten annähernd 400 Interessierte – darunter viele Weidetierhalter – die Vorträge und die anschließende Podiumsdiskussion. Letztere entwickelte sich trotz teils gegensätzlicher Standpunkte recht informativ, ruhig und fair, was nicht zuletzt daran lag, dass die BI von vorneherein aus dem Publikum keine Redebeiträge, sondern nur schriftlich formulierte Fragen zugelassen hatte. Diese Fragen bildeten das Gerüst der Podiumsdiskussion, unaufdringlich moderiert von Kersten Klophaus (selbst Reiter und Trainer aus Meinerzhagen).

„Koexistenz ist möglich.“

Peter Sound von Mainzer Umweltministerium

Eingangs begrüßten Bianca Belleflamme und Michael Schäfer als Sprecher der gastgebenden BI die zahlreichen Gäste. Nach einer Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen BI-Mitbegründer Erwin Rüddel wertete Bürgermeister Berno Neuhoff die große Resonanz als sicheres Zeichen für die Brisanz des Themas. Ausdrücklich dankte er der BI für die sachliche Aufklärungsarbeit.

i Um ihn ging es bei der Informationsveranstaltung in Katzwinkel: den Wolf, der auch im Westerwald immer heimischer wird. Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk. Julian Stratenschulte/dpa

Laut Neuhoff gibt es im relativ dicht besiedelten Kreis Altenkirchen rund 1900 Landwirte und Tierhalter, viele davon im Nebenerwerb beziehungsweise auf Hobbybasis. Im Namen der Kreisgruppe der VG-Bürgermeister sagte er: „Wir begrüßen einheitlich die Entscheidung von Staatsministerin Eder, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und unterstützen das ausdrücklich.“ Es werde allerdings nicht einfach, den Wolf zu vergrämen, sagte Neuhoff, der selbst Mitinhaber einer kleinen Herde schottischer Hochlandrinder ist.

Spannungsfeld zwischen Herdenschutz, Gefahrenpotenzial und Jagd

Bevor die Diskussionsrunde eröffnet wurde, umrissen drei Referenten in ihren Vorträgen das Spannungsfeld zwischen der Ausbreitung des Wolfes (im Westerwald derzeit drei feste Rudel), Herdenschutz, Gefahrenpotenzial und Jagd. Peter Sound vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium griff zum Beispiel die jüngste politische Wendung in Mainz auf („Das Jagdrecht löst kein Problem“) und warnte davor, als Reaktion auf die möglicherweise erleichterten Abschüsse „nach dem Rasenmäherprinzip zu schießen“. Ebenso wie Julian Sandrini vom Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) warb er für den wolfsabweisenden Herdenschutz und die Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel des Landes.

i Sie beteiligten sich an der Podiumsdiskussion (von links): Frank Wörner, Julian Sandrini, Peter Sound, Werner Neumann, Helmut Hilpisch, Lars Eric Broch und Michael Weiler. Es moderierte Kersten Klophaus. Elmar Hering

Für geeignete Zäune, so unterstrich der Kluwo-Leiter, können Tierhalter Zuschüsse in Höhe von 80 bis 100 Prozent der Kosten beantragen. Zudem verwies er auf einen Infotag, der im Juli in Hattert (Hof Scheffen) stattfinden und sich genau mit dem Thema der passenden Weideumzäunung beschäftigen werde. Sandrini gab allerdings auch zu, dass es keinen 100-prozentigen Schutz für die Weidetiere gebe, zumal wenn ein intelligenter Wolf wie der gefürchtete GW1896m aus dem Leuscheider Rudel mit ungeeigneten Zäunen konfrontiert werde: „Er findet immer noch Bestände.“

Sehr ausführlich referierte im Anschluss Michael Weiler (Fachtierarzt und Wolfsbeauftragter des Pferdesportverbandes Hessen) – so ausgedehnt, dass Moderator Klophaus ihn ein paar Mal dezent an die vereinbarte Redezeit erinnern und ein wenig ausbremsen musste.

„Ein Wolfshasser oder Hetzer, das bin ich nicht.“

Michael Weiler, Fachtierarzt und Wolfsbeauftragter des Pferdesportverbandes Hessen

Enorm kenntnisreich ging Weiler auf allgemeine Facetten der Wolfsthematik ein, von der Populationsentwicklung über die Nahrungstabelle und das Jagdverhalten der Raubtiere bis zu erschreckenden Übergriffen und Rissen in Fällen, in denen der Herdenschutz eben nicht funktionierte – unterlegt mit persönlichen Erfahrungen aus Wolfsgebieten von Serbien bis Sibirien.

Zur Dokumentation nutzte Weiler drastische Fotos und Videos aus internationalen Quellen und versuchte zu verdeutlichen, wie brutal und traumatisierend ein Wolfsangriff sowohl für die potenziellen Beutetiere als auch die Tierhalter sein kann. Eindrücke von Schweden bis Bulgarien, von Karelien bis in die Pyrenäen verfehlten ihr Ziel nicht, andererseits kamen der lokale Aspekt und die „Rückkehr des Wolfes in den Westerwald“ nur mittelbar zum Tragen. Gleichzeitig war es ihm wichtig, zu betonen: „Ein Wolfshasser oder Hetzer, das bin ich nicht.“

Nicht immer einer Meinung

Neben den Genannten beteiligten sich vier weitere Fachleute an der Podiumsdiskussion: Frank Wörner (Zoologe, Gesellschaft zum Schutz der Wölfe), Werner Neumann (Landwirt/Schäfer aus Neuwied), Lars Eric Broch (Weidezone Deutschland) und Helmut Hilpisch (stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Altenkirchen im Landesjagdverband). Das Spektrum der Zuschauerfragen war breit gefächert, von den Kosten für Wolfsmanagement und Herdenschutz-Förderung über vermeintliche Risiken für Spaziergänger bis zu Entschädigungszahlungen.

Applaus erntete zum Beispiel Landwirt Neumann für seine Feststellung, der Westerwald wäre ohne Weidetierhaltung nur eine verbuschte Landschaft – „und der Wolf ist da nur das i-Tüpfelchen obendrauf“. In eine ähnliche Richtung argumentierte Weiler mit seinem Hinweis auf die paradoxe Lage, dass die für das Tierwohl jahrelang geforderte Freilandhaltung nun im Konflikt zur Ausbreitung des Wolfes stehe.

Auf Konfrontationskurs mit dem Land

Pointiert ging Lars Eric Broch aus Wipperfürth mehrfach auf Konfrontationskurs zu den beiden Vertretern des Landes, Sound und Sandrini. Ob richtige Zählweise, gesetzliche Bestimmungen, aufwendige Zaunarbeiten oder schlicht die vermeintlichen Wertigkeitsunterschiede zwischen Nutz- und Wildtieren – selten war man einer Meinung.

Sound betonte derweil: „Primär geht es um den Schutz der Weidetierhalter und der Nutztiere“ und „Koexistenz ist möglich“. In Sachen Jagd plädierte Hilpisch dafür, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und ein Verfahren für einen geregelten Abschuss zu erarbeiten.