E-Bikes und Pedelecs machen es möglich, dass der Fahrradverkehr auch in ländlichen Regionen wie dem Westerwald an Attraktivität gewinnt. Vorausgesetzt, es gibt gute und sichere Radwege. Für die Raiffeisen-Region liegt jetzt ein fertiges Konzept vor.

Gute Nachricht für all die Menschen im Raum Flammersfeld, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs beziehungsweise darauf angewiesen sind: In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld wurde das Radwegekonzept für die Raiffeisen-Region vorgestellt. Damit kann die Planung erster Strecken in Angriff genommen werden, denn das fertige Konzept gilt als unbedingte Voraussetzung für Förderzuschüsse.

Seit fast drei Jahren nimmt der Bereich der Alt-VG Flammersfeld am Leader-Projekt (gefördert durch die Europäische Union) des Radwegekonzeptes teil – gemeinsam mit den benachbarten Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf. Wie Bürgermeister Fred Jüngerich betonte, gehe es vor allem um den Alltagsradverkehr und um das Schließen erkennbarer Lücken. Aus seinen Worten ließ sich aber auch heraushören, dass die heimischen Fahrradfahrer in dieser Hinsicht noch einiges an Geduld aufbringen müssen.

Bund übernimmt Großteil der Kosten

Gregor Höblich vom beauftragten Büro Stadt-Land-plus stellte dem Rat in Altenkirchen die bisherigen Schritte und Ergebnisse vor. Das Konzept für die Raiffeisen-Region beinhalte bei Weitem nicht nur Vorschläge zur nutzerfreundlichen Beschilderung, sondern setze nicht zuletzt Standards, die über den touristischen Radverkehr hinausgehen. Die finanzielle Förderung schwanke, so Höblich, das im Moment favorisierte Förderprogramm biete im Regelfall eine 75-prozentige Zuwendung zu den Kosten.

Laut Höblich umfasst das Radwege-Bestandsnetz in der Alt-VG Flammersfeld rund 190 Kilometer, davon mehr als drei Viertel auf befestigten Wegen. Im Sinne einer verbesserten Fahrradmobilität nimmt das Konzept zehn Maßnahmen in den Fokus, bei der Hälfte ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) als zuständige Planungsbehörde involviert. Der LBM sei ein guter Partner, sagte Höblich, wenngleich das Planungstempo dadurch nicht unbedingt beschleunigt werde. Von den zehn Maßnahmen konzentriert sich das Radwegekonzept auf drei Verbindungen – zwischen Schürdt und Weyerbusch, zwischen Burg- und Peterslahr sowie zwischen Peterslahr und Neustadt (Wied). Hinzu kommen die Ortsdurchfahrten in Flammersfeld und Horhausen.

i Radwege dienen der Sicherheit. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Die Kosten für die zehn Maßnahmen bezifferte der Radverkehrsplaner auf rund sieben Millionen Euro, fünf davon würden auf den LBM entfallen, zwei auf die Kommunen. Zuzüglich weiterer Sofortmaßnahmen geht das Konzept in Summe von Kosten in Höhe von rund 13 Millionen Euro aus. Das bedeutet einen ungefähren Eigenanteil der beteiligten Gemeinden (nach Abzug der Förderung) von 3,25 Millionen Euro. Anders gerechnet seien das, so Höblich, etwa 30 Euro pro Einwohner und Jahr für die nächsten drei Jahrzehnte.

Der Planer unterstrich, dass sein Büro dieses Konzept aufgestellt habe, um zu zeigen, wie ein Beitrag zur Verkehrswende im ländlichen Raum gelingen könne. Er gab sich aber nicht der Illusion hin, von einer schnellen Umsetzung zu träumen: „Es wird noch viel Wasser die Wied hinabfließen ...“.

Stimmen aus den Fraktionen

Aus den Ratsfraktionen kam ein großer Dank für die detaillierte Arbeit. Jürgen Salowsky (Grüne) bekräftigte allerdings seine Skepsis, denn bisherige Vorschläge seiner Partei seien vom LBM nicht umgesetzt worden. Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski fragte nach der konkreten Vorgehensweise, welche nun aus dem Radwegekonzept folge. Laut Höblich steht damit die Förderung auf einem sicheren Fundament, empfehlenswert sei etwa das Förderprogramm „Stadt und Land“, welches vom Bund im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogrammes bis zum Jahr 2030 verlängert wurde und sich durch eine relativ flotte Bearbeitung auszeichne. Auf die Frage von Thomas Schmidt (CDU), wer nun aktiv werden müssen, antwortete Höblich: „Der Ball liegt nicht beim LBM. Eher sind die Kommunen gefragt, um lange Wartezeiten zu vermeiden.“ Das Radwegekonzept soll bald den Ortsgemeinden zugänglich gemacht werden.