Urteil am Amtsgericht Betzdorf Wie die Polizei Raser abschrecken will Thomas Leurs 20.01.2026, 14:00 Uhr

i Auf der B62 durch den Kreis Altenkirchen ist es im vergangenen Jahr zu einer Raserfahrt gekommen, die kürzlich am Amtsgericht Betzdorf verhandelt wurde. Thomas Leurs

Ein Raser ist kürzlich am Amtsgericht Betzdorf zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sein Verteidiger hat Revision eingelegt. Doch wie groß ist das Raserproblem im Wisserland wirklich? Und was unternimmt die Polizei dagegen?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass im deutschen Strafgesetzbuch der Paragraf 315 d – auch Raser-Paragraf genannt – in Kraft getreten ist. Seit Oktober 2017 wird damit zu schnelles Fahren nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeit behandelt, sondern explizit unter Strafe gestellt.







