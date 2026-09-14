Feierlaune, ein voller Festplatz und Alkohol – und mittendrin die Polizei Betzdorf. Während Schützen und Bürger feiern, haben die Beamten die Sicherheit im Blick. Zusammen mit dem Ordnungsamt zeigt man Präsenz. Wir haben die Einsatzkräfte begleitet.
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Samstagabend, 18 Uhr. Während Jung und Alt zum Schützenfest-Gelände in Betzdorf strömen oder dort schon feiern, startet in der Polizeiinspektion Betzdorf die Dienstbesprechung von den Beamten und Kräften des kommunalen Vollzugsdienstes der VG Betzdorf-Gebhardshain.