Unterwegs beim Schützenfest
Wie die Polizei Betzdorf für Sicherheit sorgt 
Das Schützenfest in Betzdorf ist am Samstag gut besucht. Die Polizei Betzdorf zeigte bei der Veranstaltung Präsenz und sorgte fü
Das Schützenfest in Betzdorf ist am Samstag gut besucht. Die Polizei Betzdorf zeigte bei der Veranstaltung Präsenz und sorgte für Sicherheit.
Annika Stock

Feierlaune, ein voller Festplatz und Alkohol – und mittendrin die Polizei Betzdorf. Während Schützen und Bürger feiern, haben die Beamten die Sicherheit im Blick. Zusammen mit dem Ordnungsamt zeigt man Präsenz. Wir haben die Einsatzkräfte begleitet.

Lesezeit 3 Minuten
Samstagabend, 18 Uhr. Während Jung und Alt zum Schützenfest-Gelände in Betzdorf strömen oder dort schon feiern, startet in der Polizeiinspektion Betzdorf die Dienstbesprechung von den Beamten und Kräften des kommunalen Vollzugsdienstes der VG Betzdorf-Gebhardshain.
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