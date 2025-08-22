Seit 1. August ist die Diakonie in Südwestfalen der Träger der Krankenhausstandorte im AK-Land. Der Kreistag hat ein Millionenpaket verabschiedet, um Übernahme und Weiterbetrieb zu sichern. Aber wie können die Ausgaben wieder „reingeholt“ werden?

Bei den Summen, die auf der jüngsten Kreistagssitzung behandelt worden sind, kann einem der Atem stocken. Mit der einstimmigen Verabschiedung eines Nachtragshaushalts wurde ein Millionen Euro schweres Paket beschlossen, um Übernahme und Weiterbetrieb des Krankenhauses Kirchen sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen durch die Diakonie in Südwestfalen zu sichern.

Die Belastungen, die damit einhergehen, bewertet der Altenkirchener Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz (CDU) auf der einen Seite als „fast schon alternativlos“. Eine Übernahme der Krankenhäuser durch den Kreis selbst wäre ein „gewagtes Unterfangen“ gewesen, da es „Profis im Krankenhausbetrieb“ bedürfe, um ein Krankenhaus erfolgreich und langfristig zu führen. Auf der anderen Seite gilt als unausweichlich, dass in der Folge auch auf die Verbandsgemeinden und Gemeinden über die Umlagen Zusatzkosten zukommen werden. „Natürlich haben wir das im Blick. Natürlich ist das schon belastend“, sagt Lindenpütz.

Hundhausen verweist auf Einsparpotenziale

Andreas Hundhausen, Bürgermeister von Stadt und Verbandsgemeinde Kirchen, bezeichnet die mit dem Nachtragshaushalt verbundenen Kosten als immens und merkt gleichzeitig an, dass Umlagen nicht unbegrenzt erhöht werden könnten. Zudem handele es sich um gut angelegtes Geld, wenn es in die stationäre medizinische Versorgung fließt.

Bei der Frage, wie die Mehrkosten aufgefangen werden könnten, hat Hundhausen nicht nur die Umlagen im Blick. Der richtige Weg bestehe darin, zu prüfen, in welchen Bereichen der Kreis zu viel Geld ausgebe. Wie Mittel effizienter eingesetzt werden können, zeige sich am Beispiel Westerwaldbus. Das kreiseigene Unternehmen hat kürzlich einen neuen Busabstellplatz in Wissen eröffnet. Damit sollen Leerfahrten vermieden und letztlich Kosten reduziert werden. Mit solchen Effizienzsteigerungen lasse sich laut Hundhausen nachhaltig Geld sparen, was letztendlich dem Kreishaushalt zugutekomme – und damit mehr oder weniger mittelbar auch der Krankenhausfinanzierung.

Diakonie-Übernahme: Kreistag verabschiedet Millionenpaket

Der Kreistag Altenkirchen verabschiedete jüngst einstimmig ein Millionenpaket im Nachtragshaushalt. Dies geschah zur Sicherung und Stärkung der medizinischen Versorgung im Landkreis durch die Übernahme des Krankenhauses Kirchen und der stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen durch die Diakonie in Südwestfalen. Die Beschlüsse umfassten: