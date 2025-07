Das Kirmesmännsch ist bereits auf Tour, „besucht“ verschiedene Orte in Niedefischbach und sorgt vorab für Gesprächsstoff zur bald wieder stattfindenden Kult-Veranstaltung vom 16. bis 19. August. Am Ende wird die Strohpuppe traditionell verbrannt, um alles Negative hinter sich zu lassen, wie es Tim Kraft, der Pressesprecher des Vereins hinter der Kirmes, ausdrückt. Bis zum Marktdienstag, dann, wenn das Kirmsmännsch das Zeitliche segnet, wird es noch so einige schöne Erinnerungen sammeln können.

Für die 465. Auflage der Föschber Kirmes dürfen sich die Besucher auf fünf große und vier kleine Fahrgeschäfte freuen. Neben beliebten Klassikern wie Break Dance, Autoscooter, Big Wave und Musikexpress sind in diesem Jahr auch neue Attraktionen dabei: der Fliegende Teppich „1001 Nacht“, das Kettenkarussell für die kleinen Gäste und die Silbermine. Und klar: Mit den Bands Hörgerät und Unart hat man wieder Garanten für stimmungsvolle Konzerte engagieren können.

i Ständiger Begleiter auf der Bühne der Kirmes: das Kirmesmännsch. Am Ende der Festtage wird die Strohpuppe verbrannt. Perspektivisch will der Kirmesverein der Tradition, die erst in den 1980ern gestartet ist, auf den Grund gehen. Daniel-D. Pirker

Rund 35.000 Besucher werden in der circa 4150 Einwohner zählenden Ortsgemeinde erwartet. Hinter dem Fest verbirgt sich eine immense Kraftanstrengung, wie im Gespräch mit Kraft deutlich wird. Die Vereinsgründung der Kirmesgemeinschaft Anfang 2022 war ein entscheidender Schritt, um die Zukunft zu sichern und die Ortsgemeinde als Veranstalter zu entlasten. Die Gruppe der Unterstützer, aus der der Verein hervorging, begann ihr Engagement vor etwa 20 Jahren und ist heute noch unter dem Namen U.N.S. (Unterhaltung und Spaß in Niederfischbach) bekannt.

Bei all der vielen Arbeit, die so eine Großveranstaltung mit sich bringt, konnten sich auch Routinen einspielen, was letztlich die Organisation insgesamt entlastet. Vor der Vereinsgründung wurde die Helfergruppe als „Freundeskreis-Clique“ wahrgenommen, was die Gewinnung neuer Mitmacher erschwert hatte. Nun packen neue Unterstützer mit an, weil sie die Tradition fortführen möchten oder als Neubürger eine Möglichkeit suchen, sich zu engagieren und Leute kennenzulernen.

i Viele Unterstützer packen bei der Föschber Kirmes mit an. Archiv Tim Kraft

Viel Arbeit steht immer noch an, aber wie Kraft betont, spiele im Verein auch der Spaß eine entscheidende Rolle. Die Gruppe der Aktiven bei den Besprechungen umfasst etwa zehn bis 15 Personen – laut Kraft ein spürbarer Fortschritt zu früheren Zeiten. Bereits Ende des Vorjahres beginnen die Vorbereitungen mit Treffen, die sich nach und nach intensivieren. Kraft nennt die Stromversorgung als das größte Problem bei einer Straßenkirmes. Hunderte Meter Stromkabel müssen verlegt und viele Stromkästen aufgestellt werden – wesentlich mehr als bei einer Platzkirmes. Dabei ist es heutzutage gar nicht so einfach, einen Anbieter zu finden, der dies übernimmt und zudem rund um die Uhr bei Problemen zur Verfügung steht. Auch die Sicherheitsauflagen und die Bürokratie haben massiv zugenommen.

In den vergangenen 20 Jahren wurden viele Konzepte angepasst, etwa ein einheitliches Bierangebot eingeführt, was Sponsoring ermöglichte und somit erst die Einführung von Livemusik erlaubte. Auch wurde die Dauer der Kirmestage verkürzt, um Beschwerden von Anwohnern entgegenzukommen. „Wenn die Leute merken, man geht darauf ein und man sucht Kompromisse und Möglichkeiten, ist dann auch ein wichtiges Signal“, fasst Kraft die Bedeutung des Dialogs mit den Bürgern zusammen. „Das alles umzukrempeln, war die größte Herausforderung“, fasst Kraft die Bemühungen der vergangenen Jahre zusammen – und ergänzt: „Jetzt haben wir Gott sei Dank mit der Vereinsgründung neue Leute dazubekommen.“

i Wieder werden zwei Bands für kurzweilige Livekonzerte sorgen: Unart und Hörgerät. Archiv Tim Kraft

Wenn am Marktdienstag dann das Kirmesmännsch zu Asche geworden ist, kann Kraft hoffentlich auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken, die auch wieder für zahlreiche gesellige Momente gesorgt hat. Für ihn stellt die Kirmes nämlich eine wichtige Funktion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar in Zeiten, in denen es auch in Niederfischbach kaum noch Kneipen gibt. Die Kirmes hingegen bietet eine Gelegenheit, bei der Generationen und verschiedene soziale Schichten zusammenkommen.

Das bietet die Niederfischbacher Kirmes

Die 465. Föschber Kirmes findet vom 16. bis 19. August 2025 in Niederfischbach statt und bietet Fahrgeschäfte sowie kulinarische Vielfalt. Das gesamte Unterhaltungsprogramm und das Parken sind kostenlos. Höhepunkte des Programms mit Uhrzeiten:Samstag, 16. August: Beginn ab 14 Uhr. Der Fassanstich durch Ortsbürgermeister Schuh ist gegen 18.30 Uhr, gefolgt von dem Konzert der Band Hörgerät ab 19.30 Uhr. Sonntag, 17. August: Der traditionelle Familientag beginnt mit der Kirmesöffnung gegen 14 Uhr. Montag, 18. August: Livemusik mit der Band Unart ab 19.30 Uhr.Dienstag, 19. August: Der traditionelle Frühschoppen startet um 11 Uhr. Ab 17 Uhr findet der lang andauernde Trauermarsch mit anschließender Verbrennung des Kirmesmännsch statt. red