Die 56 Aktiven treibt wie ihre „Vorfahren“ vor 125 Jahren eine Motivation an: Hilfestellungen für Menschen geben. Der Löschzug ist eine starke Gemeinschaft. Das wird das Wochenende, 30. und 31. Mai, bei Party und Kommers zeigen.
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Welten liegen zwischen den Ausrüstungen eines Betzdorfer Feuerwehrmanns um 1901 und eines Betzdorfer Feuerwehrmannes im Jahr 2026. Was aber damals wie heute, 125 Jahre später, nach wie vor gilt, ist die Motivation, ein Feuerwehrmann zu sein. „Hilfestellungen für Menschen geben, egal, welche Probleme sie haben“, formuliert es Björn Koch, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Betzdorf.