Spitzenplayer aus Wallmenroth Wie die Data Center Group ihren Umsatz verdoppelt Daniel-D. Pirker 27.11.2026, 19:00 Uhr

i In den vergangenen Jahren hat die Erfolgsgeschichte der Datacenter Group in Wallmenroth ordentlich an Fahrt aufgenommen. Dies sei laut Geschäftsführer neuen strategischen Weichenstellungen zu verdanken. Olaf Nitz

Durch Künstliche Intelligenz explodiert die Nachfrage nach Rechenzentren. Die Data Center Group aus Wallmenroth hat sich dabei an die Spitze gekämpft und verzeichnet über eine halbe Milliarde Euro an Aufträgen. Dabei wird es längst nicht bleiben.

Wer die vergangenen 13 Jahre das ehemalige Lampertz-Gelände in Wallmenroth betritt, wird staunen. Wo früher alte Hallen das Eingangsareal auf der rechten Seite prägten, zieht heute das moderne Bürogebäude der Data Center Group den Blick auf sich. Doch hinter dem repräsentativen Verwaltungsgebäude samt der neuen Erweiterung verbirgt sich weit mehr als ein repräsentativer Firmensitz.







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