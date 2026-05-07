Treffen im Rathaus am 12. Mai
Wie die Betzdorfer ihre Stadt verschönern können
Eine neuen Ehrenamtsinitiative kann sich mit eigenen Ideen für die Innenstadtverschönerung in Betzdorf einbringen. Ein erstes Tr
Eine neuen Ehrenamtsinitiative kann sich mit eigenen Ideen für die Innenstadtverschönerung in Betzdorf einbringen. Ein erstes Treffen ist am kommenden Dienstag im Rathaus.
Thomas Leurs

Die Stadt Betzdorf lädt für Dienstag, 12. Mai, ins Rathaus ein, um die neu gegründete Gruppe „L(i)ebenswerte Innenstadt“ vorzustellen. Ziel ist es, dass sich Bürger freiwillig aktiv an der Gestaltung der Betzdorfer Innenstadt beteiligen können.

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Im vergangenen Jahr ist die Stadt Betzdorf zusammen mit der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain an die Öffentlichkeit getreten mit dem Vorschlag, dass sich die Bürger selbst mehr mit eigenen Ideen für die Gestaltung der Innenstadt einbringen können.

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