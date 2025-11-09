Sprachförderung und mehr Wie die BBS Wissen junge Migranten unterstützt 09.11.2025, 11:46 Uhr

i Marc Motorin kam vor drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland. Nach einer Zeit an der Marion-Dönhof-Realschule plus wechselte der 15-Jährige an die BBS. In der Holzwerkstatt widmet er sich seinen Aufgaben mit viel Akribie. Elmar Hering

Spracherwerb ist für Migranten ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration. An der Berufsbildenden Schule in Wissen gesellen sich dazu noch praktische Anreize.

Luca ist 16 Jahre alt, Marc 15. Beide stammen nicht aus Deutschland. Sie und weitere 80 Jugendliche durchlaufen gegenwärtig das Berufsvorbereitungsjahr mit dem Schwerpunkt Sprache (BVJ-S) an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Wissen. Neben dem reinen Sprach- und Wissenserwerb spielt dabei seit diesem Sommer auch die berufliche Orientierung eine wichtige Rolle.







