Wie die BBS Wissen junge Migranten unterstützt

Spracherwerb ist für Migranten ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration. An der Berufsbildenden Schule in Wissen gesellen sich dazu noch praktische Anreize.
Lesezeit 2 Minuten
Luca ist 16 Jahre alt, Marc 15. Beide stammen nicht aus Deutschland. Sie und weitere 80 Jugendliche durchlaufen gegenwärtig das Berufsvorbereitungsjahr mit dem Schwerpunkt Sprache (BVJ-S) an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Wissen. Neben dem reinen Sprach- und Wissenserwerb spielt dabei seit diesem Sommer auch die berufliche Orientierung eine wichtige Rolle.