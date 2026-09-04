Auch Betzdorf betroffen
Wie die Autohandelsgruppe Wahl in Schieflage geriet
Das traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Moto
Das traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Zu der Unternehmensgruppe gehören auch Autohäuser wie hier in Betzdorf.
Thomas Leurs

Es trifft immer mehr bekannte Unternehmensnamen in der Region. Nun musste die Siegener Autohandelsgruppe Wahl ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Die Gründe sind vielfältig, sagen aber viel über den Zustand der Branche aus. 

Lesezeit 2 Minuten
Nun musste auch die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Wie aus einer Presseinformation hervorgeht, stellt sich die Gruppe in der Folge neu auf.
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