Diese Stelle ist zu wichtig, um sie lange unbesetzt zu lassen: Nahtlos hat Dominik Eickholt die Nachfolge von Jonas Beier als Streetworker in der Verbandsgemeinde Wissen angetreten. Damit übt der 28-Jährige seit Kurzem eine Doppelfunktion aus, denn schon seit ungefähr zwei Jahren ist er als Mitarbeiter des Wissener Jugendzentrums Offene Tür (OT) bei der Trägerin, der Katholischen Jugendagentur Bonn (KJA), angestellt – zwei Arbeitsfelder, die recht gut zusammenpassen.

Eickholt kennt sich im Wisserland bestens aus. Er stammt ursprünglich aus Selbach und wohnt inzwischen in Wissen. Im Vorjahr hat er sein Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an der Uni Siegen mit dem Master abgeschlossen.

„Das macht mir richtig Spaß.“

Dominik Eickholt beschreibt seinen Job.

Schon nach den ersten Wochen als Streetworker steht für ihn fest: „Das macht mir richtig Spaß.“ Der Aufbau einer vertrauensvollen Kommunikation, eine Vielzahl von Einzelgesprächen und die Rolle als „Vermittler“ sagen ihm zu. Perspektivisch wolle er am liebsten präventiv arbeiten und nicht erst dann, wenn Probleme auftauchen.

Positiv bewertet der 28-Jährige nicht zuletzt die vielseitige Unterstützung. Gute Kontakte zu anderen Streetworkern und Kollegen der aufsuchenden Jugendarbeit, ebenso zum Wissener Rathaus, zur KJA und zu verschiedenen Beratungsstellen, Behörden und öffentlichen Institutionen seien der Garant dafür, dass er im Idealfall den jungen Leuten helfen könne. Auch von der neuen Wissener Jugendvertretung verspricht er sich viel. Zudem ist der 28-Jährige, der sich in seiner knappen Freizeit bei den Rettungsschwimmern der DLRG Hamm und beim Jugendrotkreuz Windeck engagiert, Mitglied im Arbeitskreis Jugend & Bildung der Wissener Zukunftsschmiede – von Einzelkämpfertum also keine Spur.

Offene Sprechstunde

Nicht zu vergessen die OT, wo Eickholt vornehmlich dienstags und donnerstags anzutreffen ist. Auch dort ist Teamarbeit angesagt, gerne unterstützt er die Leiterin Jennifer Czambor und die Honorarkraft in allen Bereichen der offenen Jugendarbeit. Einige seiner Klienten, mit denen er draußen ins Gespräch kommt, scheuen sich nicht, die OT zu besuchen. Das bietet den Vorteil, dass sich die eine oder andere Beratung unter Umständen niedrigschwellig vertiefen lässt.

Es geht aber auch anders, etwa in der offenen Sprechstunde, die Eickholt jeden Montag von 15 bis 17 Uhr im Untergeschoss der Westerwaldbank anbietet (dort kann er das Büro von Citymanager Uli Noß nutzen). Darüber hinaus ist er, so oft wie möglich, draußen anzutreffen. Er kennt die beliebten Treffpunkte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowohl in Wissen (zum Beispiel Steinbuschanlage, Bahnhofsparkdeck und das Areal der ehemaligen Gastronomie „Der Garten“) als auch in den umliegenden Dörfern. Wobei er einschränkend zugibt: „Neben den vielen Einzelfallgesprächen bleiben mir momentan vielleicht vier bis fünf Stunden wöchentlich für diese originäre Straßenarbeit.“ Er merke schon, „dass das zeitlich knapp werden“ könne.

„Interessen hören, Lösungen finden.“

Eickholts Leitspruch für seine Arbeit als Streetworker.

Hauptsächlich gehören die 14- bis 27-Jährigen zu Eickholts Zielgruppe. Nicht selten brauche es fünf bis zehn Anläufe beziehungsweise Begegnungen, bis ein vertrauensvolles Gespräch zustande komme. „Oberstes Gebot ist dabei das Prinzip der Freiwilligkeit“, sagt der engagierte Streetworker. Das individuelle Spektrum der Problemlagen reiche von Überschuldung und Drogenabhängigkeit bis zu Angelegenheiten des Jugendamtes. Für seine Arbeit habe er sich einen klaren Leitspruch gegeben: „Interessen hören, Lösungen finden.“

Zu solcherlei Interessen könnte beispielsweise eine kreative Freizeitgestaltung gehören. Vorstellbar wären für Eickholt etwa kleine Projekte. Eine Idee sei es, die Betonstützmauer am Kreisverkehr „Wissener Ei“ mit Graffiti zu verschönern. Gerne würde er auch die neue Freizeitanlage am Stadion bekannter machen – für die einige Jugendliche den Wunsch nach einem Bauwagen geäußert haben.

Kontakt: per E-Mail an streetwork-wissen@kja-bonn.de oder Telefon 01520/3458902