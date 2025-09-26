Stadtentwicklung Wie der Leerstand in Herdorf schwinden soll 26.09.2025, 10:00 Uhr

i Wie viele andere Städte auch, hat Herdorf mit Leerstand in der Innenstadt zu kämpfen. Die CDU-Fraktion hat dazu nun eine Vielzahl an Vorschlägen zur Verbesserung der Situation gemacht. Thomas Leurs

Herdorf hat wie viele andere Städte mit Leerstand zu kämpfen. Dagegen will die CDU-Fraktion verstärkt vorgehen. Im Stadtrat bringt sie mit einem Antrag eine Vielzahl an Ideen ein. Dieser trifft größtenteils auf Zustimmung, mit ein wenig Kritik.

Die CDU-Stadtratsfraktion in Herdorf macht sich Sorgen um die Entwicklungen in der Innenstadt. Deshalb hat sie einen Antrag mit dem Titel „Erhebung von Leerstandsdaten und Situationsanalyse zur Stärkung der Innenstadt“ Mitte August gestellt, der in der jüngsten Stadtratsitzung am vergangenen Mittwoch besprochen wurde.







