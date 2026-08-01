Brückensanierung in Birken Wie der LBM vier Wochen Arbeit in einer schaffen konnte Thomas Leurs 01.08.2026, 09:00 Uhr

i Die Brücke über die Bahngleise in Birken ist schneller fertig geworden als gedacht. Thomas Leurs

Vier Wochen hat der Landesbetrieb Mobilität in Diez für die Sanierungsarbeiten an der Brücke in Birken anberaumt – und schaffte es am Ende in rund einer Woche. Wie konnte das so schnell gehen? Der LBM gibt auf unsere Nachfrage hin Antwort.

Vor drei Wochen kündigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez eine vierwöchige Sperrung der Brücke in Birken, die über die Gleise verläuft, an. Doch die Arbeiten gingen wesentlich schneller voran und schon nach rund einer Woche war die Brücke wieder frei befahrbar.







Artikel teilen

Artikel teilen