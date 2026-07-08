Brandruine in Betzdorf
Wie der Kreis auf Vorwürfe des Hausbesitzers reagiert
Seit Jahren ist das Haus in Betzdorf in der Bahnhofstraße abgesperrt. Der Kreis will es abreißen, der Eigentümer will es erhalte
Seit Jahren ist das Haus in Betzdorf in der Bahnhofstraße abgesperrt. Der Kreis will es abreißen, der Eigentümer will es erhalten. Wie geht es weiter?
Thomas Leurs

Wie geht es mit dem Haus in der Bahnhofstraße in Betzdorf weiter? Der Kreis Altenkirchen will es abreißen lassen. Dem Eigentümer wurde eine Frist gesetzt, die jetzt endete. Er legte Widerspruch ein. Was bedeutet das?

Lesezeit 2 Minuten
Seit knapp zwei Jahren klafft eine Lücke in der Innenstadt in Betzdorf. Nach dem verheerenden Feuer im Januar 2024 in der Bahnhofstraße ist der rechte Teil einer Doppelhaushälfte längst abgerissen, beim linken Teil ist das oberste Geschoss abgetragen worden und mit einer Plane abgedeckt.
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