Ärger mit Behörden? Kopfschütteln über Formulare? Wohl kaum jemand wird abstreiten, dass bürokratische Hürden zu hoch sind. Aber wie kann man der Bürokratie den Kampf ansagen? Der Kreis Altenkirchen versucht es jetzt mit einer Online-Plattform.
Lesezeit 3 Minuten
Seite wenigen Tagen finden die Menschen im AK-Land auf der Startseite des Kreises (www.kreis-altenkirchen.de) einen Link zu einem Bürokratiemelder. Auf dieser Plattform können der Verwaltung bürokratische Hürden gemeldet und Verbesserungsvorschläge gemacht werden.