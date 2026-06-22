Sind Hürden der Ämter zu hoch? Wie der Kreis Altenkirchen Bürokratie aufspüren will Markus Kratzer 22.06.2026, 13:00 Uhr

i Alle reden von Bürokratieabbau. Aber in der Praxis tut sich nur sehr wenig. Der Kreis Altenkirchen hat jetzt eine Plattform geöffnet, auf der Bürger (vermeidbare) Hürden melden können. Ralf Hirschberger/dpa

Ärger mit Behörden? Kopfschütteln über Formulare? Wohl kaum jemand wird abstreiten, dass bürokratische Hürden zu hoch sind. Aber wie kann man der Bürokratie den Kampf ansagen? Der Kreis Altenkirchen versucht es jetzt mit einer Online-Plattform.

Seite wenigen Tagen finden die Menschen im AK-Land auf der Startseite des Kreises (www.kreis-altenkirchen.de) einen Link zu einem Bürokratiemelder. Auf dieser Plattform können der Verwaltung bürokratische Hürden gemeldet und Verbesserungsvorschläge gemacht werden.







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