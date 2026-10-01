Zugang zu schnellem Internet
Wie der Glasfaserausbau im Wisserland vorankommt
An der Einmündung der Straße Güterbahnhof in die B62, gegenüber der Feuerwehr, warten die Glasfaserkabel auf den Fortgang der Ar
An der Einmündung der Straße Güterbahnhof in die B62, gegenüber der Feuerwehr, warten die Glasfaserkabel auf den Fortgang der Arbeiten.
Elmar Hering

Bis 2030 strebt die Bundesregierung eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen an, damit Haushalte und Unternehmen Zugang zu schnellem Internet bekommen. Wie schaut es in der Verbandsgemeinde Wissen aus? Ein Sachstandsbericht.

Lesezeit 2 Minuten
Der Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Wissen geht voran, auch wenn es hier und da hakt und mancherorts noch Geduld gefordert ist. Diesen halbwegs zufriedenstellenden Sachstandsbericht erhielten die Mitglieder des VG-Rates bei ihrer jüngsten Zusammenkunft.
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