Unternehmen in Wallmenroth Wie DCG die Basis für Deutschlands KI-Zukunft schafft Daniel-D. Pirker 15.04.2026, 18:30 Uhr

i Der Gründer der Data Center Group, Ralf Siefen, vor dem Hauptstandort in Wallmenroth. Olaf Nitz/Nitzfotografie/DC-Datacenter-Group GmbH

Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur nationalen Rechenzentrumsstrategie: Die Data Center Group (DCG) aus Wallmenroth sichert sich einen Großauftrag im Rhein-Main-Gebiet. Wieso es um mehr als den Erfolg eines Unternehmens geht.

Rechenzentren werden für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands immer wichtiger. Die Bundesregierung will die Kapazitäten bis 2030 mindestens verdoppeln. Gelingen wird dies nur, wenn genügend (grundlastfähiger) Strom im Land zur Verfügung steht. Und auch ohne tatkräftige – und erfolgreiche – Unternehmen werden die Pläne der Politik einfach nur Pläne bleiben.







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