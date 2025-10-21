Odyssee bis zur Privatisierung Wie das Krankenhaus Kirchen zum Dauerpatienten wurde 21.10.2025, 06:00 Uhr

i Schon seit Jahrzehnten im Zentrum von Negativnachrichten: das Krankenhaus Kirchen, das über 20 Jahre in Trägerschaft des DRK war. Daniel-D. Pirker

Privater Betreiber oder Landkreis Altenkirchen? Nach dem Rückzug des DRK aus der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft stellte sich diese Frage im jüngsten Winter. Doch wie kam es überhaupt zur Privatisierung der Kreiskrankenhäuser?

Zwar zeichnen sich an diesem letzten Mai-Wochenende erste dunkle Wölkchen ab, doch es herrscht in Kirchen, ja im ganzen Kreis Altenkirchen, Aufbruchstimmung vor, gepaart mit einer ordentlichen Portion Hoffnung auf eine gute Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region.







Artikel teilen

Artikel teilen