Haus in Betzdorfer City
Wie das Gericht den Abriss begründet
Schon in wenigen Wochen könnte das Gebäude in Betzdorf, dass durch einen Brand im Nebengebäude beschädigt wurde, abgerissen werd
Schon in wenigen Wochen könnte das Gebäude in Betzdorf, dass durch einen Brand im Nebengebäude beschädigt wurde, abgerissen werden.
Thomas Leurs

Am Mittwoch hat das Verwaltungsgericht Koblenz verkündet, dass das Haus in der Bahnhofstraße in Betzdorf angerissen werden muss. Wie begründet das Gericht seine Entscheidung?

Lesezeit 2 Minuten
Bald drei Jahre nach dem verheerenden Brand im Januar 2024 in der Betzdorfer Innenstadt könnte es mit dem noch stehenden Nachbargebäude bald zu Ende sein. Das Verwaltungsgericht Koblenz hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass es den Eilantrag des Hausbesitzers gegen den Abriss, den der Kreis Altenkirchen verfügt hat, nun doch ablehnt.
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