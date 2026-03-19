Wo klappt es, wo klemmt es? Diese Fragen standen im Mittelpunkt, als der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen eine erste Bilanz seiner Arbeit zog. Wir haben nach der Kreisausschusssitzung bei Björn Jestrimsky nachgefragt.
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So einiges konnte schon angestoßen werden, vieles muss noch auf den Weg gebracht werden, manches bleibt Wunschdenken. Auf diesen kurzen Nenner könnte man die Bilanz bringen, die Björn Jestrimsky, seit vergangenen Sommer erster hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) im Kreis Altenkirchen, im Kreisausschuss präsentiert hat.