BKI zieht eine erste Bilanz Wie das AK-Land auf Katastrophen vorbereitet ist Markus Kratzer 19.03.2026, 06:30 Uhr

i Die Explosion eines Wohn- und Geschäftshauses in Daaden Ende September 2025 ist vielen noch in Erinnerung. Nur ein Beispiel für einen herausfordernden Einsatz. Eine erste Bilanz mit Blick auf die Leistungsfähigkeit im Kreis Altenkirchen hat der hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Björn Jestrimsky jetzt im Kreisausschuss gezogen. Thomas Frey/dpa

Wo klappt es, wo klemmt es? Diese Fragen standen im Mittelpunkt, als der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen eine erste Bilanz seiner Arbeit zog. Wir haben nach der Kreisausschusssitzung bei Björn Jestrimsky nachgefragt.

So einiges konnte schon angestoßen werden, vieles muss noch auf den Weg gebracht werden, manches bleibt Wunschdenken. Auf diesen kurzen Nenner könnte man die Bilanz bringen, die Björn Jestrimsky, seit vergangenen Sommer erster hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) im Kreis Altenkirchen, im Kreisausschuss präsentiert hat.







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